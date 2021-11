Los planes expansivos de la empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) en Son Sant Joan han sufrido un nuevo revés. Si la semana pasada el ministerio de Transportes, en la misma línea que el pronunciamiento de la Comisión Balear de Medio Ambiente, no permitía crecer en número de vuelos y capacidad de pasajeros, hoy la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha denegado el Plan Especial del aeropuerto presentado en 2919 con las previsiones del Plan Director aprobado en 2001.

Se trata de un documento imprescindible para que se puedan autorizar por parte del ministerio de Transportes la construcción de las infraestructuras que no están directamente relacionadas con el transporte aéreo, por lo que la superficie de más de 470.000 metros cuadrados de nuevas edificaciones para usos turísticos, de almacén, comerciales e industriales previstas en el actual Plan Director y el Plan Especial, no se podrían ejecutar. El acuerdo de la gerencia de Urbanismo, que se ratificará en el pleno de la próxima semana insta al ministerio de Transportes a actualizarlo.

La teniente de alcalde de Modelo de ciudad, Neus Truyol, ha explicado al término de la Gerencia que se ha denegado la tramitación del Plan Especial puesto que éste se basa en el Plan Director del aeropuerto aprobado en 2001, "que está totalmente desfasado". En concreto, la propuesta de Aena no incluye un informe de evaluación ambiental, algo que no era obligatorio hace 20 años, aunque sí lo es, desde 2006, "en el marco jurídico actual". Otra de las razones que obligan a denegar esta tramitación consiste en que la propuesta presentada en 2019 "no tiene en cuenta la capacidad de carga poblacional que puede soportar Mallorca y tampoco incorpora los criterios de sostenibilidad climática que marca Naciones Unidas".

Por ello, tras analizar la propuesta presentada por Anena tanto en la vertiente urbanística, como jurídica y ambiental los técnicos de Cort concluyen que se debe rechazar la tramitación de este Plan Especial.

Entre otros motivos, señalan que supone "una ampliación de la actividad y de las infraestructuras aeroportuarias. En concreto, se indica que se prevé un incremento de 470.000 metros cuadrados edificación, lo que supone un incremento del 77% de la edificabilidad actual, incremento que la teniente de alcalde ha calificado como de "descomunal". Además no se especifican ni se delimitan los usos a los que se va a destinar este incremento de edificabilidad, incluyendo en ellos el turístico (con la posibilidad de levantar uno o varios hoteles), de estacionamiento, de almacén, comercial y administrativo, entre otros. Según Truyol, la propuesta desvela "la voluntad expansionista del aeropuerto incluso dedicándose a una actividad como la turística que no es propia de instalaciones de estas características".

Igualmente, se prevé un incremento "importante de la presión humana", ya que el Plan Director permite llegar hasta los 50 millones de pasajeros, cuando en 2019, "con la llegada de 19 millones Palma y Mallorca se saturaron". Además, según Truyol, "esta voluntad de crecimiento que se plasma en el Plan Especial presentado, no se produce por la necesidad de mejora de las instalaciones para mejorar el servicio a los pasajeros, sino que se propone debido a un cálculo realizado desde Aena sobre el crecimiento del PIB de España, Alemania y Reino Unido, criterios economicistas absolutamente alejados de las previsiones urbanísticas tanto de Palma como de Mallorca".

La denegación también se ha producido "en base a la Le del Cambio Climático". Truyol ha recordado que en el pasado mandato el Parlament aprobó una ley pionera en este aspecto "que este plan especial ignora" ya que obliga a especificar las medidas que se adoptarán para atender las necesidades energéticas del crecimiento que se propone. Ha destacado que de los 600.000 metros cuadrados que actualmente están edificados en Son Sant Joan, tan solo 800 metros cuadrados están ocupados por placas solares, por lo que la producción de energía fotovoltaica "es ínfima". La normativa actual también obliga a adoptar medidas en relación al consumo de agua y a su posterior reciclado. Entre la documentación presentada también se hecha en falta el informe preceptivo de la dirección general de Recursos Hídricos.