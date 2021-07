Asima reclama soluciones «imaginativas» para poner fin al botellón en los polígonos

Consideran que las actuaciones realizadas hasta el momento por parte de la Policía Local, que se persona en el lugar cuando ya hay centenares de personas congregadas, «es absolutamente insuficiente», en palabras del director de la Asociación de Industriales de Mallorca (Asima), Alejando Sáenz de San Pedro.

Por ello, San Pedro ha reclamado al alcalde, José Hila, que convoque una reunión urgente de la Junta Local de Seguridad, organismo del que también forma parte la delegada del Gobierno, Aina Calvo, con el fin de diseñar un plan «con soluciones imaginativas» que ponga coto al fenómeno del botellón en los polígonos, que se ha convertido en las últimas semanas en «un grave problema sanitario que, además, puede afectar gravemente a la economía».

El director de la asociación que aglutina a la mayoría de empresarios de Son Castelló y Asima, manifiesta que no es eficiente que, cuando ya se ha concentrado una gran cantidad de personas en una calle del polígono o en uno de sus callejones, se pretenda dispersar a la multitud con la presencia de una o dos dotaciones policiales. A su juicio, se deben poner los medios necesarios para impedir que la concentración de personas se pueda realizar. Es consciente de que esta medida podría suponer la dispersión de este fenómeno por otras zonas de la ciudad, aunque considera que quizá esta solución sería mejor que la existente en la actualidad.

San Pedro es consciente de que en determinadas zonas de Son Castelló «el botellón no es de ahora», aunque afirma que en las últimas semanas, con la desescalada, el fenómeno se ha incrementado. «Se ven numerosas personas sin mascarilla, que comparten vasos y que, en algunos casos, han provocado graves daños a las empresas frente a las cuales se colocan, realizando pintadas en las fachadas, o imposibilitando el acceso de sus trabajadores a las seis de la mañana a sus puestos de trabajo», entre otros desmanes.

Dispositivo policial

El área de Seguridad Ciudadana de Cort está preparando para este fin de semana un amplio dispositivo policial contra las concentraciones de personas que practican el botellón, en especial en la Platja de Palma y en los polígonos industriales, sin descartar otras zonas de la ciudad. La actuación va a implicar, además, un cambio en la estrategia seguida hasta ahora para combatir este fenómeno, que si bien no es nuevo, sí que se ha incrementado en las últimas semanas coincidiendo con la desescalada y el cierre de locales de ocio nocturno. Desde el departamento que dirige la concejala Joana Maria Adrover se estaban ultimando ayer los detalles del despliegue, que no se quisieron adelantar con el fin de no restarle efectividad y mantener el factor sorpresa.