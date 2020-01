Plaça Major, l'oportunitat per construir una Palma més participativa i sostenible

Durant les darreres dècades Palma ha patit un procés de pèrdua de qualitat de vida i d'augment de la contaminació provocats per l'ocupació de l'espai públic per part del vehicle privat. L'emergència climàtica ens obliga ja a prendre decisions dràstiques per acabar amb el predomini del cotxe i per retornar la ciutat als i les vianants. Des de MÉS-Estimam Palma sempre ho hem tengut clar: defensam un model de cohesió social i de mobilitat sostenible, que posi fre a l'ús del cotxe privat i que aposti pel transport públic i la pacificació del trànsit.

I és, per aquests motius, que consideram que el projecte que es pugui fer a la plaça Major és estratègic per a la nostra ciutat. Perquè el seu retorn a l'Ajuntament és una oportunitat històrica per repensar aquest espai des de la perspectiva d'un nou model de ciutat que ens permeti construir una Palma més participativa, més amable, més habitable i més verda.

Per això des de MÉS-Estimam Palma ens oposam a nous pàrquings en el centre i proposam aparcaments radials a les entrades de Palma, ben connectats amb el transport públic i amb carrils bici, per tal de descongestionar de trànsit el centre de la ciutat. I, en aquesta línia, defensam que el pàrquing de la plaça Major sigui només per a residents i eliminar, d'aquesta manera, la rotació de vehicles que contaminen i congestionen el centre. L'objectiu és transformar tot el centre en un espai per a vianants.

A més, ens trobam davant l'oportunitat de recuperar un espai que fins ara havia estat turistitzat. Des de MÉS-Estimam Palma creim que la proposta impulsada per més de 16 entitats, i que coincideix en les seves línies generals amb la que dúiem en el nostre programa electoral, va en la direcció correcta. És per això que defensam que el procés es faci en col·laboració amb el teixit associatiu.

Per a MÉS-Estimam Palma, la plaça Major ha de ser un espai de convivència, aglutinador de la ciutadania i de les entitats, que han de participar en la seva gestió seguint models com el del CAC Palma. Ha de ser un espai per a la ciutat, per al teixit associatiu, per a l'economia circular, social, solidària i verda, i per al petit comerç i de proximitat, que permeti reguanyar la ciutat i que contribueixi a frenar el canvi climàtic.

Des de MÉS-Estimam Palma pensam que l'esforç per construir una Palma més participativa i sostenible és imprescindible, que el projecte de la plaça Major és fonamental en aquest camí i que cal fer-lo conjuntament amb la ciutadania.