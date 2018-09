Una novia filósofa encuentra el amor en la plaza de España

Vestida de blanco, largo tul inmaculado, un ramo de flores y zapatillas. Unase hace infinitas preguntas, en el que tendría que ser, y busca las respuestas junto a un nutrido grupo de filósofos en la plaza de España. En una, Es Racó de Ses Idees este jueves por la tarde ha vuelto a transformar este rincón de Palma en el Ágora de Atenas . "¡Filósofa busca esposo!" ha sido el tema en esta ocasión para

"Me estoy volviendo loca... Yo ahora no sé qué hacer con todo esto. Ahora mismo, como no entiendo la vida, quiero saber cuál es el sentido de todo esto", pidió la joven al maestro de la ceremonia, que con la ayuda de sus discípulos la guió por el mágico camino de la filosofía.

¿Cómo se puede vivir en el amor?, ha sido la cuestión principal y las respuestas "directas y sencillas", han permitido recuperar la serenidad a la angustiada novia. "Con confianza, libertad y aceptar al otro tal cual es", le han sugerido. "El amor no tiene que ser egoísta, y primero hay que amarse a uno mismo", ha sido otra de las reflexiones. Todos han coincidido en que se puede vivir en el amor "con armonía, coherencia, generosidad con uno mismo y con los demás".

¿Qué es la felicidad?, ha sido otra de las preguntas planteadas. "Ser positivo dentro de ti, con coherencia y teniendo conciencia de que cada vivencia es un regalo, de esa manera siempre serás feliz", han respondido los participantes de esta performance filosófica. "La felicidad es una decisión, una actitud, no es un punto de llegada, sino lo que sucede a cada momento", ha sido otra de las conclusiones.

Convencida de que por fin sí se casará, la novia ha agradecido a todos la ayuda recibida: "Menos mal que he pasado por aquí, porque me he dado cuenta de que vivimos un día a día con mucho trabajo y poco tiempo para amar y disfrutar. Realmente lo que he aprendido hoy es que la felicidad no depende de lo que tenemos alrededor, ni siquiera de una boda. Vivir en el amor solo depende de mí".

La conclusión del maestro, vestido como en la antigua Grecia, fue que "dentro nuestro habita un filósofo, dentro nuestro están las respuestas y es algo que nunca debemos olvidar". Una hora de reflexión en la plaza de España sirvió para que aparezca la magia de la filosofía, que permite elevarnos y dignifica al ser humano, o sea, eso que nos conecta con esa potencia que hay en nosotros". El próximo jueves 27 de septiembre a las 19 horas tendrá lugar una clase gratuita de filosofía para mentes inquietas en su sede de Pere Martell, 36 bajos. Para apuntarse basta con enviar un mensaje desde el Facebook de Es Racó de ser Idees.