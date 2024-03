Dositeu era un militar romà oriental, o «bizantí» com es diu avui, encara que ells s’anomenaren sempre romans, i foren coneguts com a «rumis» o «rums» pels àrabs, «els rums resistiren al castell d’Alaró» i altres castells, diuen les cròniques àrabs parlant de la seva conquesta de Mallorca al segle IX, i d’aquí també el llinatge Arrom, molt probablement mossàrab, de Al Rom, amb el significat de el Romà o el Cristià.

Bé, Dositeu era, doncs, un soldat romà que amb les seves tropes anà a la ciutat de Jerusalem i visità l’Hort de Getsemaní. Allà rebé una forta impressió, es convertí i es feú monjo d’un monestir del desert de Gaza, duent una vida santa de despreniment, oració i ascesi fins a la seva mort. I encara queden a Gaza algunes antigues esglésies cristianes palestines provinents d’aquell temps, o un poc posteriors, i segons les informacions periodístiques almenys una d’elles ha estat destruïda pels bombardejos de l’aviació israeliana.

Que vulgui Sant Dositeu intervenir des del cel a favor del seu poble que tant pateix sota les bombes, a fi que hi hagi aviat a Gaza un alto el foc amb intercanvi de presoners i que,s i és possible, s’establesqui per la ONU un estat palestí al costat de l’israelià, on aquest poble pugui viure en pau i llibertat per molt de temps.

Que nosaltres des d’aquí abaix també farem el que podrem, que no és molt perquè els americans i els alemanys no van de res i no ens fan gaire cas, entregats com estan uns a la defensa dels seus interessos materials i sotmesos els altres a la voluntat dels primers.