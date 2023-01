Per què Agripí, segons conta Epictet, es va negar a pujar a l’escenari amb Neró, com feien els altres senadors ? Per què el personatge que interpretava Gary Cooper a Solo ante el peligro (High Noon,1952), s’enfrontava tot sol contra els quatre bandolers encara que ningú s’atrevís a ajudar-lo ? No ho deia, i ho deixava a la consideració dels espectadors. Tal vegada perquè aquesta és la naturalesa de l’home i si no ho hagués fet així es menysprearia ell mateix.

El guionista de la pel.lícula, Foreman, va dir que per escriure el guió s’havia inspirat en la seva pròpia experiència, quan va ser cridat a declarar davant la Comissió McCarthy del Congrés americà i es negà a acusar els seus companys, cosa que li costà que el posassin a la llista negra. Tots tres mostraren així la dignitat i la grandesa de l’home, obrant segons el que era més propi i genuí d’ells, perquè l’home és així, però,paradoxalment, al mateix temps passaven per damunt els seus interessos més immediats i la seva mateixa vida. «El qui no es nega a si mateix no és digne de mi», deia Jesús. És un negar-se a si mateix, però, que duu a la plenitud humana, un negar el jo immediat perquè aflori el jo profund. El filòsof alemany J.G.Fichte, seguidor de Kant, l’obra del qual intentà dur a la seva culminació, afirma que es diu sovint que l’ètica consisteix en un ensenyament i uns preceptes que ens venen de fora, però que, en realitat, l’ètica sorgeix des de dins, «és l’essència,l’esser i la vida de l’home».