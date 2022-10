En les darreres dècades la necessitat de l’art i de la cultura com a demostració d’una societat desenvolupada s’ha fet evident. Els mitjans de comunicació en parlen constantment, cosa molt elogiable. Sobta, doncs que sense explicació desapareix de la graella de la Ràdio Pública Balear un multipremiat programa dedicat a la música clàssica La Ruta d’Orfeu. Aquest programa l’any 2021 guanyà una menció d’honor com a millor programa de divulgació de la cultura musical en els 21ns premis de la Ràdio Associació de Catalunya, l’any 2022 IB3 Ràdio el premia esborrant-lo de la programació. Em resulta sorprenent i m’entristeix.

Les nits dels diumenges han quedat orfes d’una manifestació cultural tan important com és la música. La Ruta d’Orfeu era un programa que amb un to didàctic i entretingut feia la música clàssica més propera. Incorporava entrevistes a músics, escriptors i gent diversa, amants de la música en el sentit ampli de la paraula, era en definitiva un programa complet,

Ha estat substituït per un altre programa del qual no puc opinar perquè no el trobo d’especial interès, el que si que puc dir és que a IB3 Ràdio li manca ara mateix aquest toc cultural que ens oferia l’esmentat programa.

Et trobem a faltar Pere Estelrich, a tu i als teus col·laboradors.