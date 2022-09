Mercedes Milá está batiendo récords con un Tik Tok de un minuto y poco más para promocionar la serie Salvar al rey sobre los «comportamientos de nuestro rey», así como los de las personas que los conocieron, aunque los ocultaron para «salvarlo». Con ello se convirtieron en cómplices por no colaborar con la justicia, al margen de lo que se hubiera decidido tras las correspondientes investigaciones.

Pero esto, a fin de cuentas, es historia, y lo que más importa ahora es que el peor pasado no se repita. Por eso, hay que destacar que los delitos que cometió Juan Carlos I durante su reinado quedarán sin castigo en España gracias al privilegio personal que consiguió que se incluyera en la Constitución.

Si usted escribe en Internet «Calvo inviolabilidad» comprobará que el pasado 9 de mayo la ex vicepresidenta del Gobierno informó que, en 2021, propuso suprimir ese privilegio del rey pero que, consultada la Casa Real, es decir, Felipe VI, la respuesta fue que no. Si hubiera dicho que sí, el PSOE y el PP se habrían puesto manos a la obra para no llevarle la contraria.

Al margen de la vergüenza que podamos sentir por acudir a las urnas a votar para elegir gobiernos que no se atreven a modificar una ley sin pedir permiso a quien se puede beneficiar de ella con tanta desfachatez como lo hizo su padre, me ha parecido necesario denunciarlo. De lo contrario, también me sentiría cómplice de los delitos que, al amparo de su privilegio, Felipe VI podría estar cometiendo.