Soy una persona con movilidad reducida de un 60% de minusvalía permanente, reconocido por el Govern Balear desde hace 12 años y con la mencionada tarjeta tengo derecho a aparcar gratuitamente en los aparcamientos especificados para ello y si estuvieran ocupados poder aparcar en la zona azul correspondiente a cada ayuntamiento.

Todo la anteriormente expuesto ha sido efectivo hasta la fecha en las ciudades y lugares donde habíamos aparcado, sin tener ningún problema en cuanto al pago de las cuotas de ORA.

Cuál sería nuestra sorpresa, cuando el día 8 de julio fuimos a la playa a Cala Tuent e intentamos aparcar en el aparcamiento de minusválido que hay en el parking, y como estaba ocupado, aparcamos en un hueco que había en zona azul, dando por hecho que sería como en los demás sitios turísticos de la isla, Campos, Santanyí, Calvià, Arenal, etc. No estando señalizado en ningún lugar del aparcamiento, que los coches de las personas con movilidad reducida y con problemas serios de movilidad, tuvieran que pagar en zona azul. Y al ir a recoger el coche sobre las 15.00 h, nos encontramos en el cristal del coche una multa del Ayuntamiento de Escorca por el concepto de no pagar ticket.

Por mi parte, en ningún caso quiero dejar de pagar lo que me corresponda de los impuestos o tasas de cualquier tipo, lo que no me parece correcto es que por no pagar 5 euros del parking, tenga que pagar 80 euros de multa, por que en Escorca decidan cobrar a personas con movilidad reducida, sin poner la correspondiente explicación de ello, porque ellos son la excepción de todo Mallorca y sé que me dirán que esta puesto en las ordenanzas municipales y me pregunto yo, qué tenemos que hacer las personas con problemas de movilidad, leernos todas las ordenanzas municipales de todos los municipios que vayamos a visitar, para saber si estamos exentos o no del pago del aparcamiento.

Entiendo y estoy convencido que el ayuntamiento de Escorca, que no estará con problemas económicos, por el cobro del parking de estas personas.

Pero dando por hecho que no es por un tema recaudatorio, por lo menos señor Alcalde, un poco de empatía y claridad con las personas que tenemos unos problemas añadidos y no buscados, al resto de la población. Que ya nos las tenemos que ver con las personas incívicas que nos quitan nuestros aparcamientos, para ahora tener que tenérnoslas con los organismos que nos tienen que defender y apoyar.

P.D. El pasado 12 de Julio presente las alegaciones correspondientes al Ayuntamiento de Escorca y a día de la fecha, todavía no se han pronunciado, entiendo que para ellos no somos de ninguna relevancia.