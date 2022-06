Els Estats Units, evidentment, que aconseguirà que Ucraïna entri a l’OTAN, aproximar les seves bases militars a la frontera terrestre de Rússia i substituir en el mercat europeu els productes russos pels seus.

Qui perdrà? Ucraïna, primerament, que deixarà de dominar Crimea, el Donbàs, una porció de territori que servirà de corredor per unir aquella península directament a Rússia, i, tal vegada una faixa de terra a la Ucraïna Oriental com a coixí de seguretat per a les repúbliques del Donbàs i allunyar mínimament l’OTAN de la frontera occidental russa. I, també, clar, molts de morts i molta destrucció.

Segonament, Europa, ja que les sancions que està imposant a Rússia per contentar l’OTAN acaben rebotant i recaient sobre la pròpia població, en forma de carestia, escassetat i puja de preus i, probablement, també, d’augment de la taxa d’atur. I uns altres que també rebran, segurament, són els de Unides-Podem, que s’han vist obligats pels seus socis de govern a compartir una política exterior agressiva amb Rússia i totalment contrària a les seves pròpies idees neutralistes i pacifistes i al sentit del vot que han rebut.

I Rússia? Aconseguirà probablement alliberar bona part de la població de llengua russa d’Ucraïna Oriental, però no podrà evitar que aquest país entri a l’OTAN i sortirà també mal ferida per les sancions de la Unió Europea i els Estats Units. En resum,una victòria per als Estats Units i, probablement, la desaparició dels comunistes i bolivarians d’Unides Podem,c om a força significativa, almenys, a l’Estat Espanyol, abduïts pel PSOE.