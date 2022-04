Hitler va intentar augmentar «l’espai vital» del seu país estenent el seu territori cap a la Unió Soviètica. Les terres, segons el seu pla, passarien a mans dels alemanys, que serien els «senyors», i els eslaus les conrarien com a esclaus. La població «excedent», seria eliminada. El resultat va ser que al final de la guerra Alemanya va perdre Silèsia (amb Breslau), Pomerània (Stettin) i Prússia Oriental (Königsberg), que passaren a mans dels polonesos i, una petita part, amb Königsberg, la ciutat de Kant, a Rússia. Amb total diria que Alemanya va perdre la tercera part del seu territori d’abans de la guerra.

Aquest va ser el resultat de l’aplicació de les idees ultranacionalistes a Alemanya, un país independent i consolidat com a estat des de molt de temps abans. I ara vèim que està passant el mateix a Ucraïna, un país independent també des de fa molts d’anys, sense cap necessitat del nacionalisme exagerat, i on el 2014 els ultres arribaren al poder per mitjà d’un cop d’estat «estil Trump», amb les masses extremistes ocupant el Parlament i les institucions centrals de l’Estat. Cop que va costar als Estats Units,s egons confessió de la senyora Nuland, pròxima al govern americà, més de 3.000 milions de dòlars,si no ho record malament.Tot per fer mal a Rússia i acostar les bases americanes a la seva frontera.

I quin ha estat el resultat del domini «ultra» ? La pèrdua de Crimea i d’una bona part del Donbass el mateix 2014, que s’oposaren al cop. I ara, probablement, d’una franja de territori que permeti la unió per terra de Crimea amb Rússia i evitar les agressions a la citada península des d’Ucraïna.

Els ultres, com es veu, i els exageradots, no duen més que desgràcies al seu propi país i aquestes experiències haurien de servir d’avís per als els altres perquè no es deixin arrossegar mai pels extremistes de la dreta salvatge.