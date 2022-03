Els russos volen una Ucraïna neutral. Aquest és el fons de l’actual conflicte. Però quin poble no vol que el seu país sigui neutral i que no el fiquin en les guerres dels altres?

Aquesta és una guerra entre els Estats Units i Rússia, amb els ucraïnesos i els europeus enmig com a víctimes. Els ucraïnesos hi posen les vides, i els europeus la seva economia i prosperitat econòmica, tot just quan començàvem a sortir de la pandèmia. Qui hi guanya amb tot això ?

Al meu parer només hi ha una guanyador clar: Els Estats Units, que aconsegueixen expulsar el petroli i el gas rus dels mercats europeus, i substituir-lo pel seu, molt més car, provocant una pujada de preus en cadena. Així mateix aconsegueixen expulsar els productes russos dels mercats europeus, i aturar les exportacions de la UE cap a aquell país. O sigui, que nosaltres, europeus, en sortim clarament perdedors,i molt.

Els americans,a més,aconsegueixen desprestigiar Rússia, posar-la contra les cordes, apropar les seves bases a la frontera d’aquell país i eliminar, o fer molt de mal a un perillós rival, que juntament amb Xina posa obstacles la seva hegemonia mundial per la seva simple existència.

Què hi guanyam nosaltres? Què hi guanyen els ucraïnesos? Dificultats econòmiques, nosaltres, i els ucraïnesos empitjorar encara més la seva situació. Per què no es varen avenir a les demandes russes quan encara era hora? No els deixaren? Qui?