Ante las declaraciones realizadas ante el juez por el que fue confidente de gobiernos, expresidentes y más, se pueden explicar muchos hechos que han pasado en este país durante las últimas décadas, que en un principio no quedaba mas remedio que creer, ya que las pruebas presentadas a los tribunales de justicia dictaron sentencias, que incriminaban a determinadas instituciones y personas que no eran afines o no formaban parte del Estado.

No sé qué valor de prueba jurídica pueden representar dichas declaraciones del que ha servido a las cloacas del Estado. Oscuridad. La claridad y la valentía con que se ha expresado un exministro del gobierno del expresidente Zapatero, después de estar investigando hechos y declaraciones de gobiernos anteriores y de algún expresidente, demuestra cómo existen personas con poder que les importa mantener la Corona, un Estado centralizado y la uniformidad de España para poseer el control de la mayoría de intereses, que los ciudadanos trabajando proporcionan a los que tiene licencia para ello. Por mucha libertad que nos quieran demostrar que existe, cuando en un país donde hace mas de cuarenta años del fallecimiento del dictador, aún continúan los agujeros negros, faltos de transparencia y que no se pueden investigar por ser secretos de Estado, la desafección a esta democracia es notorio y aumenta el totalitarismo.