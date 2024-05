Diez cantos guerreros

Esta es una breve reseña de diez canciones, himnos y consignas que han marcado, y siguen forjando, el devenir de nuestro país.

1. «A por ellos». Con independencia de la canción del mismo nombre del incombustible Loquillo, era un eslogan propio de las canchas deportivas, una canción para animar al equipo propio que se iba a enfrentar a un rival. Con ocasión del procés pasó a ser un canto de despedida a los policías que iban a controlar (reprimir) a los independentistas catalanes desde otros puntos de España. A Carles Puigdemont le encanta recordarla.

2. «Sí se puede». Magnífico lema de Obama con el que Podemos logro camelar a cientos de miles de votantes. Era una frase talismán, vitalista y estimulante. La lástima es que aquella utopía se trucó en una vergonzante chapuza cuando se hizo realidad.

3. «No pasarán». Un viejo grito se convirtió durante la Guerra Civil española en un muro emocional de las izquierdas frente al avance de las derechas. Como ya sabemos la cosa acabó mal para el bando republicano. Algunos guasones se inventaron el «ya hemos pasado». Ochenta y cinco años después el prestidigitador Pedro Sánchez recupera la reliquia para frenar a la «fachosfera».

4. «Las calles serán siempre nuestras». «Els carrers seran sempre nostres» fue una de las consignas más coreadas en Barcelona cuando el volcán del procés estalló en octubre del 2017. Era la apropiación de un territorio por una parte de la población. De haber triunfado conllevaba un apartheid para el resto de la ciudadanía. Daba miedo.

5. «Gora ETA militarra». Esto sí que causaba pánico: era terrorismo en estado puro. Unos cobardes iluminados, apoyados explícitamente, o soterradamente, por fuerzas políticas y sectores de la Iglesia se creyeron, durante décadas, heroicos soldados de un ejército de liberación. Un inflamado nacionalismo vasco machacó a la Democracia. Perdieron.

6. «El pueblo unido jamás será vencido». Vibrante canto de Quilapayún. Eran los años 70 del siglo pasado. El comunismo y la revolución estaban todavía vivos. ¿Quién cree hoy en aquellos rústicos cantos de sirena? Sonaba bien como canción de protesta en una Europa frívola con el marxismo.

7. «Cara al sol». La dictadura de Franco robó este himno a la Falange y lo transformó, durante cuarenta años, en una marca de la casa, de obligado consumo. La letra no es pacifista, más bien es un canto bélico. A algunos españoles en 2024 les sigue gustando. Lo peor es querer volver a ese pasado.

8. «La muerte no es el final». El Ejército en sus pocas apariciones públicas ya no se presenta con el «Ardor guerrero», el himno de la Infantería que muchos mayores de 60 años cantaron en la mili. Molan más los homenajes a los caídos con «La muerte no es el final», una canción cristiana reciclada para actos castrenses.

9. «A las barricadas». Si ya casi no queda nadie de Podemos menos son los seguidores del anarquismo. «A las barricadas» suena jurásico. Es una soflama antigua que debería estar en los libros de historia (como el «Cara al Sol»). Pocos piensan hoy en poner patas arribas al sistema capitalista.

10. «Así, así, así gana el Madrid». La canción protesta más famosa del fútbol nació en un partido de la liga entre el Madrid y el Sporting el 25 de noviembre del 1979. Aquello fue una reacción contra un claro pucherazo arbitral en favor del equipo de la capital. Cuarenta y cinco años después el Madrid sigue ganando. Ojalá venza al Borussia Dortmund el día 1.

