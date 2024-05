Inacció i abandonament dels barris

A l’hora de governar una ciutat, es pot fer de dues maneres: cuidant-la i mimant-la o viure d’esquena a ella, posar el focus al centre i oblidar-se de la resta dels barris. Després d’un any, podem dir que l’actual equip de PP-Vox s’ha decantat per la segona opció, com ho demostren els fets.

És un fet que pretenen destinar una quantitat estratosfèrica, 50 milions d’euros, al centre. Però, i la resta de la ciutat? Res, no existeix. Normal per a un equip de govern que considera perifèria els barris de més enllà de les Avingudes, que concentra els seus esforços en un redol ínfim de Palma i s’oblida de la resta.

Per als i les socialistes, Palma és molt més. Palma és els seus barris, tots i cadascun, ja sigui Pere Garau com es Rafal, Camp Redó, Verge de Lluc, Son Roca, Son Cotoner o s’Arenal. Per aquest motiu, i davant la inacció dels gestors actuals, durant aquest any hem presentat propostes d’inversió que, de forma sistemàtica, han estat rebutjades. La resposta sempre ha estat la mateixa: no. No al Pla de Barris, no a més escoletes i espais esportius, no a un Pla d’Habitatge, no a més neteja i no a millorar l’EMT i Bicipalma. Han dit no a un paquet de prop de 50 milions d’euros per a tota la ciutat i no només per a uns pocs barris.

Per tot això, i sobretot perquè vivim un moment en què és important posar damunt la taula la saturació que viu Palma, és necessari dedicar tots els esforços al centre? A convertir Palma en un aparador on la ciutadania només pot ser un espectador? Els i les socialistes de Palma consideram que no, que Palma va més enllà, que s’han d’impulsar mesures per a tota la ciutat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent.

Avui, el centre expulsa als seus residents i vessa de turistes. Per aquest motiu, s’han de posar límits, no s’ha d’autoritzar més lloguer turístic a Palma. Fins ara estava permès als unifamiliars, és a dir, als xalets o les plantes baixes. Ara s’ha d’anar més enllà i aquesta excepció s’ha d’acabar. No en volem més, hem de dir basta. Però sé del cert que un govern municipal liderat per Jaime Martínez, la persona que va fer possible incrementar en 115.000 les places hoteleres amb la Llei Delgado, no ho farà perquè sempre ha dit no a qualsevol mesura que afectés al turisme.

Sempre han dit no. No a la prohibició del lloguer turístic als pisos per defensar als residents. No a la limitació dels creuers. No a la regulació dels usos hoteleres. No i no, sempre no. Els i les socialistes hem estat valents i ho volem ser més. Palma s’ho mereix. Els seus residents s’ho mereixen.

I no només això, creiem que Palma s’ha de cuidar, i molt. Què es podria fer amb 50 milions? Destinar-los als seus barris, a millorar els carrers, a comprar més autobusos per connectar millor la ciutat, a fer més zones verdes allà on no n’hi ha, més casals de barri i biblioteques, més zones esportives, escoles i instituts. En resum, més espais per a la ciutadania. Perquè, deixi’m que els digui una cosa: no, Palma no s’acaba a les Avingudes. Palma és els seus 86 barris i la gent que hi viu.

L’abandonament actual s’ha de revertir, la ciutadania s’ho mereix. Després d’un any, la inacció és més que evident. Per això, els i les socialistes seguirem defensant Palma perquè volem cuidar-la tal i com es mereix. Seguirem presentant propostes i mesures, seguirem escoltant els veïnats, les entitats i les associacions per fer nostres les seves peticions. No entenem una altra forma de fer política.