Caso mascarillas: cara Ramiro Grau, cruz Pedro Sánchez

La habilidad del presidente del Gobierno para, cuando le preguntan, contestar sobre otro tema, está fuera de toda duda, pero cuando presume tanto de transparencia y de actuación rápida, se cae la argumentación.

Desde que empezó hace un mes lo que se llamó el caso Koldo, no hay ninguna explicación del presidente Sánchez sobre la presunta trama corrupta, ni en ruedas de prensa, ni en el Senado o en el Congreso. Las preguntas en las sedes parlamentarias no se contestan y no pasa nada, no se le llama la atención a sobre que su respuesta no se ciñe a lo interpelado. El control parlamentario desaparece si uno puede responder con asuntos que no se refieren a la cuestión planteada y esta mala praxis cada vez se extiende más, especialmente cuando el motivo de las preguntas incomoda al que debe contestar. Ello no debería ser permitido por quien preside la sesión, como hace un juez, si un testigo contesta a temas diferentes de los que se le están preguntando.

El mayor conocedor y descubridor de esta trama es el abogado de Zaragoza Ramiro Grau, que ya en plena pandemia publica un artículo denominado «Chanchullo del dinero público. Ábalos y José Ángel Escorial, la extraña pareja» (30 de abril de 2020), en el Heraldo de Aragón. Según ha declarado en diversos medios de comunicación, le llamó la atención que Soluciones de gestión sl facturara en 2019 cero euros; en 2020, 53 millones euros; en 2021, 21 millones euros; y en 2022 ya no presenta ni cuentas.

El mayor motivo por el que el presidente Sánchez no contesta lo encontramos, no en el sumario, sino en lo que investigó Ramiro Grau desde 2020 e hizo público, y que puede aportar mucha luz en las comisiones de investigación y sería interesante un debate.

Algunas explicaciones que desearíamos conocer de nuestro presidente son:

• ¿Es cierto que usted como presidente del Gobierno recibe seis cartas del abogado Ramiro Grau, denunciando la corrupción de personas en el ámbito del Ministerio de Transportes dirigido por el Sr. Ábalos?

• ¿Qué medidas internas tomó para investigar esta supuesta trama de corrupción?

• Si presume de actuar de inmediato contra la corrupción, informe de lo que hizo:

¿Entregó estas cartas a la fiscalía y unidades anticorrupción de Policía y Guardia Civil, para su investigación? Usted dice que ataca la corrupción desde el primer momento, y han pasado alrededor de tres años desde que le llegó la información.

• Si usted ha pedido la dimisión de Ábalos como diputado por haber nombrado asesor a Koldo cuando era ministro, en el supuesto de que se investigara al Sr. Ábalos, ¿dimitirá por haberlo nombrado ministro?, parece que sería el mismo rasero de contundencia contra la corrupción.

• ¿Cuáles fueron las razones para cesar como ministro de Transporte al Sr. Ábalos?

• El conocimiento en Moncloa de esta trama o el hecho de que hubiere un abogado que lo detectara ¿pudo ser la causa del cese del Sr. Ábalos?

• Puertos del Estado ha manifestado que se había contratado la compra de mascarillas a la sociedad Soluciones de gestión por indicación del Ministerio, lo que sería lógico ya que entre sus cometidos no está comprar mascarillas. El cese del secretario de Puertos del Estado por el actual ministro, ¿es casualidad o causalidad que sea el único cese en el organismo que hizo este reconocimiento?

• ¿También es casualidad o causalidad que los presidentes de las autonomías que compraron las mascarillas de la trama y perdieron las elecciones han sido ascendidos por Sánchez, uno a ministro y Armengol a presidenta del Congreso?

• ¿Por qué el Govern de les Illes Balears negó al abogado Ramiro Grau haber comprado mascarillas a la sociedad según declara el propio abogado? ¿Qué había que esconder?

• El entonces ministro Illa declara que su ministerio no contrató con la sociedad Soluciones de gestión SL porque ellos hicieron las cosas bien. ¿En qué lugar queda el Gobierno de Baleares de Armengol y el de Canarias de Torres? Según Illa, no hicieron las cosas bien.

• En el sumario figura que la UCO tiene informes de que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo de las compras en el ministerio, «firmó el 22 de diciembre de 2020 un acuerdo con la UTE formada por Ferrovial Servicios y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL», ¿en qué situación queda Illa en pleno proceso electoral?

Hay demasiadas preguntas sin contestar y que solo el presidente Sánchez puede responder debido a que afecta por lo menos a cinco estamentos distintos, todos dirigidos por el PSOE, e insisto que a través de las declaraciones de la «cara» o sea Ramiro Grau, hemos tenido más información.