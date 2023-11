El Pressupost del Consell de Mallorca 2024 aprovat inicialment aquest passat dijous confirma el retrocés de la institució a les èpoques en que va ser coneguda com a «sa repartidora». Un aparell de distribució de partides econòmiques entre diferents col·lectius sense cap ànim de gestionar serveis, assumir competències ni d’exercir el paper institucional que se li suposa. Les xifres diuen que el pressupost del Consell serà de 619,2 milions d’euros, un 7% més que en 2023. Amb aquest finançament hi hauria motius per a l’esperança. Però lamentablement no serà així.

L’herència i la gestió responsable dels darrers anys ha modelat un govern de Mallorca sanejat, més actiu i més proper als ciutadans, amb idees i iniciatives. Però increïblement, amb més doblers, el Consell PP-VOX del Sr. Galmés torna petit, inactiu i irrellevant com a institució.

La manca de projecte de PP-VOX queda demostrada en les xifres del pressupost 2024. Cap iniciativa pròpia, sense model de país, presoner de les dèries ideològiques de la ultradreta que el PP fa seves i defensa amb orgull. Sens dubte estam davant d’un fiasco de pressupost, una oportunitat perduda per a Mallorca i els seus ciutadans.

Els pressupostos de l’any que ve al Consell de Mallorca acaben amb l’escut social que vam implantar la passada legislatura, no contemplen les ajudes a 60.000 famílies, joves i PIMES, ni proposen cap inversió nova a l’IMAS per que retallen el pressupost per a noves infraestructures, com la de la llar de Huialfàs a Sa Pobla. En canvi el Sr. Galmés cedeix retalla un 60% les aportacions a entitats que defensen la llengua i la cultura a Mallorca. S’oblida del Defensora de Sóller, i s’inventa un Institut de Cultura que no se sap ni com ni quan s’ha d’organitzar. No pressuposta la posada en marxa del centre de crisi per dones víctima de violència masclista i elimina referències a la violència de gènere i al col·lectiu LGTBI.

Tampoc són pressupostos municipalistes, per que tot i endeutar-se per apujar la dotació de les inversions d’interès municipal el Consell, manté exactament les mateixes subvencions per a municipis que en l’anterior legislatura. Cap idea pròpia? És aquest el canvi que abanderava el Sr. Galmés?

Els pressupostos no aprofiten els fons europeus ja tramitats per a projectes impulsors d’economia i de sostenibilitat que s’hem deixat encaminats. Les inversions en xarxa viària tampoc s’incrementen i es veu que la solució radical a la Mallorca embossada plena de cotxes que ens han venut PP-VOX se soluciona amb les obres que ja els hem deixat licitades, pintant dos carrils i limitant la velocitat màxima a 100 per hora a la Via de Cintura. Res de transport públic, res d’aparcaments dissuasius, res de mobilitat sostenible. Absència de projecte.

En canvi el sr. Galmés s’ha mostrat enormement generós amb TIRME, la concessionària de la gestió dels residus a Mallorca, que rebrà 43 milions d’euros de tots els mallorquins per deixar la tarifa dels fems municipals igual que en els dos darrers anys, 114,9 euros/tn. 43 milions d’euros és una quantitat econòmica descomunal que converteix TIRME en el quart departament del Consell per volum de despesa generada.

Amb ànim constructiu, des del Grup de Consellers del Grup Socialista al Consell de Mallorca, hem pensat un paquet d’esmenes al Pressupost per revitalitzar la institució per valor de 55 milions d’euros.

Les esmenes dels socialistes de Mallorca, pretenien reflotar l’escut social i invertir per fer més i millors residències, potenciar el SAID i ajudar als municipis a gestionar les llars de gent major en clau IMAS; hem fet esmenes per posar sentit a la política de mobilitat; per rehabilitar aquelles inversions que van en favor de la llengua i la cultura, i les institucions que a Mallorca l’abanderen; per tornar a treballar en favor del medi ambient, del turisme sostenible i la lluita contra les il·legalitat a través de la inspecció. PP-VOX les ha enviades totes al poal dels fems.

Vist amb fredor, és natural que cap de les propostes socialistes hagin prosperat. Obligaven a tenir un projecte que defensar, polítiques actives, treball, negociació... Una quimera en un equip de Govern PP-VOX que per no fer, ni tant sols ha sabut presentar un pressupost on els ingressos quadrin amb les despeses, incomplint un dels principis fonamentals de la Llei d’Hisendes Locals.

La dura realitat és que el Sr. Galmés amb l’equip de consellers, assessors, gerents i directors insulars més gran de la història del Consell, ha decidit conformar-se en ser un mini president d’un Consell petit, insignificant, una mera repartidora de diners públics, una institució aturada, com ho va ser en temps de Maria Salom. Així ha quedat el Consell amb el Sr. Galmés.