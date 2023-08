«A ver bonitas…» Con este desparpajo, y sin la coma preceptiva, se dirige en un tuit el diputado Rafael Hernando a las ministras del Reino de España. Campeón. No es que las miembras del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez no estén más que acostumbradas a la condescedencia que practican los veteranos del Partido Popular, recuérdese al ínclito Esteban González Pons en un reciente debate de campaña llamando a la titular de Ciencia Diana. Diana por aquí, Diana por allá, deja que te explique yo, que no te enteras. O nos quitan el apellido, o nos empequeñecen el nombre, Maripili, Carmencita, Elenita y así no hay quien dé una orden contundente, a lo Thatcher o a lo Merkel. Diana Morant, y para usted excelentísima señora o ministra a secas. Huy cómo se ponen las feministas, no puede ni abrir la boca un hombre en los tiempos que corren. Corren los siglos y las legislaturas y Rafael Hernando permanece, cuántos ujieres de ambas Cámaras ha debido ver jubilarse desde que se estrenó en la política estatal allí por 1989. Y Papas, y Reyes. Diputado, senador, elegido por Guadalajara y por Almería, secretario, portavoz y activista de las redes sociales siempre dispuesto a un buen exabrupto y a una polémica. Un fenómeno, que tiene más utilidades que una bayeta de microfibra. Con un poco de suerte desde su sempiterno escaño verá reinar a Leonor de Borbón, y tal vez por la fuerza de la costumbre la llamará Leo, o le soltará «a ver bonita» para ofrecerle una de sus opiniones excelsas sin venir a cuento. Ministras, reinas… no sé qué será lo próximo. Una mujer al frente del Vaticano, o del PP.

No puede evitar Rafael Hernando ser un pozo de sabiduría, pero tal vez debería canalizar su evidente ánimo aleccionador para ayudar solo a las mujeres que lo deseen, o sea, bajo demanda. Un consultorio llamado «Pregúntaselo a Rafael Hernando» para cualquier duda sería una estupenda iniciativa en los calurosos días de incertidumbre en que nos encontramos, que no sabemos si gobernarán los otros o los suyos. Él dice que sí, «a ver bonitas», que por supuesto que a Alberto Nuñez Feijóo le salen los números, como defendió en su famoso mensaje a las ministras. Pura matemática, lo de los pactos y las mayorías ya para otro día. Eso les vino a argumentar, y estamos deseando contemplar esa suma ganadora de la que habla nuestra señorita Francis. Aunque como no todo ha de ser política, y ya dijo el propio Feijóo reunido a manteles con Mariano Rajoy que además está el fútbol, igual nos puede avanzar como quedará el Mundial Femenino el domingo, si ganarán las españolas, «a ver bonitas, que os voy a contar qué es un fuera de juego». Y ya que estamos, mi coche hace un ruido raro que yo no sé si es el embrague, y me ha caído una mancha de zumo de arándanos en una falda blanca de lino que no hay manera de sacarla. A ver Rafael, oráculo, que no sé si es mejor usar copa menstrual o compresas, ni si hacerme un plan de pensiones o comprar una plaza de garaje y alquilarla. Rafael, tú qué crees que puede significar que mi novio haya quedado con su ex a la hora del tardeo, y la haya desbloqueado de Insta. Y desde el Banco Central Europeo una señora tiene una pregunta para Rafael sobre algo de subir los tipos, y Rosalía otra relativa a un paso de baile para un TikTok. Yo Rafael, a ver máquina, tampoco sé cómo acabar este artículo. Suerte que estás disponible para explicarnos tantas cosas.