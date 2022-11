Si recordamos lo que ha costado en tiempo, sufrimiento y vidas humanas la defensa de los derechos humanos, estaremos de acuerdo en que su defensa hoy en día siga siendo una prioridad. No olvidemos que aquellos derechos inalienables y fundamentales de los seres humanos siguen siendo pisoteados en la mayor parte del planeta, en la mayoría de los países, independientemente del régimen con que se gobiernen.

Con ocasión de la celebración de la Copa del Mundo de fútbol en el Estado de Qatar, salta a la palestra de la actualidad la débil consistencia de los derechos humanos. Un Estado acusado de financiar el terrorismo, donde la mujer vive una especie de apartheid, en el que las condiciones laborales y de vida de los trabajadores inmigrantes son indignas e inhumanas, aún contando con un PIB per cápita que duplica el de España y muy superior al de Alemania, es decir, con una riqueza productiva enorme, ha hecho que muchos denuncien la oscura concesión de la celebración del campeonato futbolístico al qatarí.

Este hecho no deja de sorprenderme cuando con la memoria reviso la celebración de eventos deportivos internacionales en otros países donde los derechos humanos son pisoteados y no generaron tal avalancha de críticas. Por ejemplo, cuando las Olimpiadas de invierno de Beijing. Me pregunto si los medios no tendrán una especie de pacto secreto para disparar a muerte a algunos y rascar apenas la pancita a otros ante los mismos hechos. Lo cierto es que China y Qatar tienen en común el ser un régimen dictatorial, uno bajo la forma de democracia popular y otro bajo la monárquica.

En Beijing todo fue maravilloso. Y eso que planeó el fantasma real de la covid-19. Pocos medios se hicieron eco del coste humano que hubo que pagar para la contención de la epidemia durante los Juegos o la explotación laboral e infantil que toleran China/COI en la fabricación de los souvenirs olímpicos. Entonces, ¿por qué el actual ensañamiento con el Estado qatarí?

Por ejemplo, he leído por ahí que en Qatar, desde 2000 a 2010, las muertes ocurridas en el trabajo han superado las 10.000. En realidad, estas cifras no son muy superiores a los accidentes laborales con resultado de muerte en España en ese mismo periodo. También se llama la atención acerca de la discriminación de la mujer o, al menos, de la sumisión legal de la mujer al hombre. Este hecho negativo no debe impedirnos ver que la discriminación de la mujer sigue siendo un hecho cotidiano en España ¿Saben ustedes la diferencia salarial que hay entre hombres y mujeres en nuestro país? Según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial, publicada por el INE este año, la brecha salarial efectiva en España se sitúa en un 18,7%. Los hombres cobran de media unos 5.175 euros anuales más que las mujeres por el mismo trabajo, con la misma categoría.

Se recuerda, si bien no tiene nada que ver con Qatar, al príncipe saudí que supuestamente ordenó la ejecución de un periodista y que goza de inmunidad (toda leña vale cuando se quiere hacer un fuego más grande). Y deberíamos añadir a la lista a miembros de las monarquías europeas que, por otros supuestos ilícitos, también gozan de inmunidad fáctica.

Otra información que se repite en todos los medios es el hecho de la prohibición de venta de cerveza en los estadios donde se juegan los partidos de la Copa del Mundo ¡cómo si fuera un atentado a la libertad! Para los extranjeros no está prohibido el consumo de alcohol en el país anfitrión del campeonato. Lo que ha sucedido es que se ha dictado una norma para un mejor desarrollo de los encuentros deportivos. Al fin y al cabo, en muchísimos países se limita el consumo de alcohol por los perjuicios que ocasiona. Es más, su venta está prohibida a los menores de edad. Sinceramente, soy de la opinión que deberíamos celebrar la prohibición de consumo de cerveza establecida por la FIFA en la Copa del Mundo, porque es, más allá de la motivación religiosa, un magnífico ejemplo para, desde el deporte de élite, promocionar la reducción de consumo de alcohol. Pero claro, como la prohibición procede de una dictadura entonces es mala, sí o sí. Las dictaduras son malas, malísimas, esto está claro. La cuestión es que lo son todas sin excepción. No unas más y otras menos. Las decisiones correctas son correctas provengan de quien provengan y las incorrectas lo mismo.

Y, por último, no dejo de pensar en la cortina de humo que representan las publicaciones críticas con el régimen qatarí. Humo que se genera artificialmente para que no prestemos atención a los atentados a los derechos humanos que se dan también en los estados democráticos. Pésimas condiciones laborales de inmigrantes y nacionales, condiciones abusivas de la banca a las familias desfavorecidas, precios de la vivienda totalmente desorbitados impuestos por la dictadura de los avaros, corrupción política y administrativa, engaño al electorado, manipulación de la opinión pública a través de las tenebrosas aplicaciones de las redes sociales, descuido de la atención médica primaria (derecho fundamental), etc.

¡No, señores, no es sólo Qatar!