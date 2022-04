Els cosins Piña, Vidal i Miquel passàvem la nostra Setmana Santa a Son Bauló, terme de Lloret, finca petita amb casa gran d’un pis no lluny del cementiri del poble, comandada per la nostra àvia, sa Mami, amb la inestimable ajuda de sa Tieta en funcions de sergent major. Els papàs a Ciutat. L’aigua que bevíem era de la cisterna, la llet que preníem era de la vaca de l’amo, els ous, de les gallines de la madona, la llum era d’oli i espelmes, la toilette, la nit dins una tina davant la calor de la foganya, com a camp de joc, sa Comuna, on ens amollaven ben tot solets amb la fita dominant del pi gros per no perdre’ns, com aventura, portar les regnes del mul que tirava del carro o jugar a pedrades com una que m’etzibà el meu cosí Kiko, no debades també ostentava el nom de Capitán Veneno.

Pegant un bot en el temps, hi hagué una època a Pasqua en què els joves, de vacances i amb ganes de trull, ens topàvem amb les restriccions que l’Estat Catòlic imposava a tota la població. Se’ns obligava a estar tristos i immaculats mitjançant el procediment de convertir la cartellera de cinema i la programació de televisió en un patiment de passió, sants i màrtirs. D’això te’n podies ben fotre, del tancament amb pany i forrellat de discoteques i sales de festa, de cap manera. La prohibició no feia més que redoblar les ganes, la set, la ballera i la marxa. Record que ens apostàvem just abans de la mitjanit del dissabte a la barra de Rodeo per no perdre’ns ni un minut de bauxa. Enguany, m’ha cridat l’atenció l’absència dels Borbons. És un fet que la reina emèrita, Sofia de Grècia, és l’única de la família reial que continua gaudint del Palau de Marivent, ella i els seus parents hel·lens. En arribar Setmana Santa, el seu avió aterra com un clau a Palma i no se’n perd ni una de celebració ni de concert en benefici de Projecte Home. Potser seria més profitós per la caixa del govern i pel respecte degut a la voluntat de Joan de Saridakis recuperar Marivent i oferir-li a l’emèrita un apartament vacacional amb vistes. Per acabar, només un consell legal: les estades de l’emèrita a Marivent podrien tenir l’efecte d’interrompre el termini d’una eventual pèrdua del Palau pels seus actuals titulars com a conseqüència del seu manifest no ús, segons el Codi Civil.