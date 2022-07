Hi ha semblances entre un creuer turístic i el Harry S. Truman. Ambdós suren i ambdós deixen doblers a la població local en les seves escales, però també diferències. El creuer es mou amb motor dièsel i el HST amb dues centrals nuclears, i mentre un ofereix vacances, l’altra fa la guerra. Per tots els fenicis-don’t-play que han aplaudit l’escala traduint-la en milions no està de més el recordatori, en boca del Secretari de Defensa dels EUA, que estam en guerra. Ell fou qui ordenà el desplegament de l’HST i els seus escoltes en el Mediterrani com a protecció front a l’agressió russa contra Europa, i qui informà que la missió del HST Carrier Strike Group es perllongarà fins l’agost quan serà substituït pel George H.W. Bush.

Ja m’està bé que els ianquis es preocupin per nosaltres però perquè no se’ls ha ocorregut triar un altre port per descansar. A més d’incrementar l’overbooking que patim, ens enfloquen dues centrals nuclears enmig de ca nostra sense que s’hagi pres cap mesura de seguretat al respecte. I què me’n direu de les bombes? Ningú en parla de les bombes i el míssils. En duen i exploten. El poder d’un portaavions són els avions, si li lleves la pista, no serveix ni per anar al calamar. Un Carrier air wings es composa de 9 esquadrons i destacaments entre els quals excel·leixen els Seahawks, els helicòpters i sobretot els abegots F/A-18E (Super Hornets), preparats per descarregar bombes i míssils tant tàctics com estratègics a gust del consumidor: de mel i sucre o amb ogiva nuclear.

Els ianquis es pensen que se’n surten amb la resposta de high school a la pregunta de si porten armament nuclear dient que ni confirmen ni neguen l’existència de cap artefacte nuclear a bord. Se’ls pot contestar amb aquesta altra pregunta: com és que després de tant d’esforç per a munir-vos de les armes més destructores de la història, els guardau dins la capsa a ca vostra? PS. M’acab d’assabentar que el passat 8 de juliol a la mar Jònica un F/A-18 Super Hornet assignat al Carrier Air Wing i embarcat a bord del USS Harry S. Truman, volà per la borda degut a un fort cop de vent sobtat. Estan debatent si recuperar-lo del fons de la mar. Vos què feríeu, almirall?