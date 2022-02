La geometría del instante

La primera vez que tuve en mis manos una cámara fotográfica, y de esto hace casi una vida, me di cuenta de que aquel artilugio había llegado para quedarse conmigo. Las cámaras son herramientas cada vez más perfectas, auténticos ordenadores, pero el ejemplar más sofisticado es incapaz por sí mismo de tomar la más mínima decisión. Igual que ocurre con un Fórmula 1, el poder está en la mente del piloto.

La obtención de una imagen fotográfica es a veces un proceso laborioso. Otras veces se resuelve a la velocidad del rayo. Nunca sucede de la misma manera. La realidad es la materia prima con la que estamos obligados a trabajar los fotógrafos. Pero a la realidad no tenemos por qué serle fieles si no somos fotoperiodistas o notarios, todo lo contrario, debemos interpretarla a nuestro libre albedrío, sin límites. En fotografía, para transformar la realidad a nuestro gusto no nos va a quedar más remedio que utilizar el crucial instante, esa fracción mágica de segundo a la que debemos incorporar intención y geometría. Subrayo: intención (contenido) y geometría (forma). Sin embargo, las reglas no están escritas, todo es posible. En ese proceso creativo nunca desdeñaremos la improvisación, ni desaprovecharemos la ocasión de apropiarnos de algo que no estuviéramos buscando, ni renunciaremos a cambiar el plan marcado si así nos lo indica la intuición. La intuición, esa especie de GPS necesario y decisivo. Y por último la obsesión, sin obsesión no se consigue nada que valga la pena. Con sus daños colaterales inevitables, la obsesión es el combustible necesario para intentar alcanzar lo que de antemano sabemos que es inalcanzable.

«Dejen que el edificio sea lo que quiere ser», aconsejaba el arquitecto Louis Kahn*; extrapolemos esta genial sugerencia y convirtámosla en una directriz más.

Hay un momento, quizá no tan sublime pero sí crucial, ya alejados del trance de la acción, en que ante una mesa de luz, o un monitor, analizamos y decidimos qué imágenes nos seducen más de todas las que acabamos de realizar. Este momento es clave. Al hacer esta selección cerramos el círculo, nos apropiamos del resultado, diría que lo firmamos.

Cualquiera de las fotografías que he realizado en mi vida han pretendido ser el resultado de todo ello, lo haya o no conseguido, pero como ejemplo voy a referirme a la que aquí muestro. Una imagen relativamente reciente, 2017, pero que pude encontrar justo en el epicentro del escenario de mi infancia y adolescencia, de aquellos veranos luminosos en Cales Fonts, es Castell, Menorca. Volúmenes, líneas, sombras, esa diagonal que siempre procuro encontrar y que no siempre aparece. Allí, en aquel momento, se me estaban ofreciendo todos los elementos conceptuales y formales necesarios, dibujados por la luz estival del mediodía mediterráneo. La fugaz aparición de un niño con su perro, lo inesperado, otro factor a tener en cuenta. ‘Yo no busco, encuentro’, decía un privilegiado Picasso. Humildemente reconozco que a mí, para encontrar algo de vez en cuando, no me queda más remedio que buscar, buscar, buscar…

En el resultado de encerrar en una fracción de segundo todo eso que acabo de describir es en lo que se basa el concepto «geometría del instante». Una simple y respetuosa vuelta de tuerca, también un homenaje, a la irrebatible definición del acto de fotografiar que nos legó aquel discreto y elegante Henri Cartier-Bresson, ‘el instante decisivo’.

*La cita de Louis Kahn ha sido extraída del ensayo en fase de edición ‘Claves de la mente creativa’, del arquitecto Carlos García-Delgado Segués