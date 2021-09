Los benévolos

Tras visionar las imágenes de un grupo de manifestantes en el madrileño barrio de Chueca («fuera sidosos de Madrid», «se va a acabar el matrimonio homosexual», etcétera), me acordé de Las Benévolas, la novela de Jonathan Littell de 2006, premio Goncourt de ese mismo año. La leí dos años más tarde y acudí días atrás al ejemplar, seguro de haber garabateado notas al margen y subrayado algún párrafo. Deduje bien. Allí estaban al final del libro y escritas a lápiz, en esas páginas en blanco tan útiles para anotar pasajes que luego me permiten rememorar qué impresión saqué de la obra y ponerla en contexto con las circunstancias. A veces lo hago para refrescar la memoria y saber si el libro me encandiló o, por el contrario, acabé detestándolo. Para saber esto último no era necesario acudir a mis notas. Las Benévolas es una novela soberbia, difícil de olvidar, tan apabullante en su contenido como cruel en su narración, sofocante a veces, desagradable otras, adictiva e imprescindible para entender lo que fue el nazismo y algún comportamiento humano posterior.