¡Qué vienen los Fondos! Desde que hace un año los dirigentes de la UE acordaron un estímulo para la recuperación de 750.000 millones de euros con objeto de hacer frente a la crisis provocada por la covid-19 ,esta afirmación se repite en muchos foros del ámbito empresarial de España. Aún así, no se puede negar que para la gran mayoría de autónomos, pymes y empresas siguen siendo unos fondos desconocidos.

Es complejo de armar, articular y canalizar pero la esencia es sencilla de entender. Por un lado, la UE dispone, desde hace tiempo, de una estrategia para Europa. Por otro lado, genera un presupuesto anual que apoya a los estados miembros, cuyas cifras se establecen cada siete años. Con estos elementos y los presupuestos de cada país, obtenemos una velocidad de transformación anual. Con la inyección de los fondos NGEU, esa velocidad debería incrementarse. «La asignación» a España de 150.000 millones significa, también, que nos encontramos comparativamente más atrasados y debemos acelerar. No en su uso, en su uso óptimo.

Hoy nos encontramos ante el deseo de conseguir una cierta «cuadratura del círculo»: bajo los mimbres de los que disponemos para canalizar una cantidad anual de subvenciones sensiblemente inferior, querer llegar a la mayor parte de pymes y empresas consiguiendo un efecto multiplicador de capital privado sobre el público de uno a cuatro.

El elemento que lo complica todo es el factor tiempo. Cuando se realiza una transformación, no puedes esperar a tenerlo todo perfectamente preparado, sino ir usando las bazas de las que dispones a medida que vas creando unas capacidades mejores. La canalización de los Fondos requiere compaginar la construcción de unas bases, regulación y procesos distintos al mismo tiempo que se hacen llegar las ayudas a las empresas.

Estamos viendo como grandes líneas objetivo del Plan Español van tomando forma. Pero ¿cómo se conecta el paulatino lanzamiento de convocatorias cada vez más atomizadas con el tejido productivo no ducho en este mundo? ¿Cómo casa la visión de transformación que puede tener pensada la pyme o la empresa con el calendario de convocatorias?

BBVA dispone de una capacidad de canalización por su capilaridad en todo el territorio que puede utilizarse a tal fin. Las entidades financieras son el punto de contacto de pymes, empresas y autónomos para poner sus proyectos en marcha. No es nada nuevo: anticipar subvenciones, conceder financiación, se ha hecho siempre. Por qué no ahora, que el tiempo no sobra y es necesario amplificar el efecto de los fondos y su efecto sobre la actividad y el empleo. Abrimos las puertas ya desde abril de 2020 para canalizar las ayudas ligadas a covid-19 y abrimos ahora las puertas más que nunca a los proyectos de transformación de clientes y no clientes.

¡Es hora de pasar de la pizarra al campo de juego!