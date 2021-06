Entre las noticias, comentarios editoriales, columnas y declaraciones que he leído con esmero —porque la ciencia ficción me apasiona— se lleva la palma un titular que dice lo siguiente: «Sánchez y Aragonès se acercan para blindar el diálogo. La mesa entre gobiernos podría demorarse para facilitar los pasos de ERC ante Junts». Es decir, que lo mejor para que asegurar el diálogo es dejarlo de lado en beneficio de quienes no forman parte de los contertulios. Cosa que pone en evidencia el aspecto más interesante del trinomio indulto/diálogo/distensión: que la fórmula que los partidarios de esa cadena dan por idónea para resolver el problema enquistado desde la época en que el presidente de la Generalitat era Maragall se basa en un malentendido. Porque con quien debían dialogar los partidarios de hacerlo es con el verdadero protagonista del enfrentamiento: Puigdemont. Igual se dejaba claro así hasta dónde llega la voluntad de pactar y quién quiere hacerlo.