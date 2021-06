Fent dissabte de papers, em top amb un llibret roig amb lletres daurades que du per títol Cinc tesis filosòfiques de Mao Tsetung, un regal divertit d’un amic fa molts d’anys. Li peg una ullada i m’entren ganes de comprovar què queda de les idees primigènies del Gran Timoner en la Xina d’avui, liderada pel President Xi Jiping. Bingo a la primera. La vigent Constitució de la República Popular Xinesa inclou com a primers principis fundacionals el Marxisme Leninisme i el Pensament de Mao Zedong. Fullejant el llibret, m’atur en una definició que sembla treta d’un film dels germans Marx. Escriu Mao: «La dictadura democràtica popular constitueix la combinació de democràcia per al poble i dictadura per als reaccionaris». Bravo! En un dels seus discursos, el Líder Suprem es planteja la delicada qüestió de què fer contra els que mantenen idees no marxistes. Quan es tracta de contrarevolucionaris o sabotejadors la cosa és fàcil: «... els privam de la llibertat de paraula»; si són del poble, els traiem de l’error i els reeducam.

Mao va posar els fonaments, Den Xiaoping la va obrir al món i Xi Jiping la farà invencible

La Xina d’avui no ha tengut cap inconvenient en continuar definint-se marxista-leninista mentre obria el seu país a l’entrada de capital estranger. Intuesc que ho justifiquen amb una interpretació sui generis de la doctrina, segons la qual tota la riquesa resultant d’aquestes polítiques pertanyeria al poble, no hi hauria cap apropiació de plusvàlues, tot és de tots, no hi ha contradicció. L’actual President ha desembarassat de noses el seu camí amb mètodes discutibles, que no discutits, per arribar al cim del poder i l’ha aprofitat per assolir uns objectius polítics, econòmics i militars que convertiran Xina, a no tardar, en la primera potència mundial. Mao va posar els fonaments, Den Xiaoping la va obrir al món i Xi Jiping la farà invencible. El comunisme navega vent en popa i és garantia de progrés i benestar. I la llibertat? El 81,93% dels xinesos no paga impost sobre la renda i al poble xinés mai no li faltarà vi de serp ni cerveses per celebrar les seves innumerables festes nacionals.