¿Puede un músico ser de derechas?

¿Alguien se imagina a Joaquín Sabina o a Miguel Ríos apoyando al PSOE o a Podemos en una campaña electoral? No hay que imaginárselo porque ha ocurrido y aquí no ha pasado nada. Son ese tipo de gestos que se incardinan dentro de lo previsible, del mismo modo que no resulta extraño escuchar a Bruce Springsteen o a Bono recomendar el voto a Obama o recientemente a Joe Biden. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un artista, un músico en general y un rockero o un popero en particular, expresan su entrega incondicional hacia una figura pública de derechas? Que acaece la catarsis o el Armagedón en el sentido bíblico del Apocalipsis; que algunos críticos (cada vez menos) activan la luz de gas; y que braman indignados en la arcadia digital los del tendido 7. Que si el toro está cojo, o ciego de un ojo, o blandea de manos, o arrastra los cuartos traseros. A los corrales por manso y que salga el sobrero. Mala suerte si era de Miura.