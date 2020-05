La serenor educa, les amenaces desbaraten

Vivim dies d'incertesa a tots els àmbits, ningú ho pot negar. Encara més entre les que podria ser que pròximament ens haguéssim d'incorporar a l'escola, com som les de 0-3. Tot el que envolta la pandèmia de la Covid-19 genera incertesa, però l'educació necessita decisions fermes que siguin la fonamentació per poder adaptar cada etapa educativa, cada centre, cada realitat.

En aquests moments d'incertesa, la informació que les nostres administracions ens fan arribar és poca i a més a més poc aclaridora. Molta norma i poca explicació. Així, aconsegueixen que ens plantegem més interrogants que no solucions. Moltes instruccions i cap formació.

Des de fa dies estam envoltats d'un estat d'angoixa, por i desconcert que genera dubte entre els professionals i les famílies. El diccionari de la llengua catalana defineix angoixa com un malestar profund determinat per la impressió d'un perill imminent, indeterminat, davant el qual hom resta impotent. Aquesta és la situació que vivim ara mateix.

No ens podem permetre quedar impotents, per la qual cosa haurem de cercar solucions entre la comunitat educativa de manera consensuada i pensant en l'interès superior del infant.

El que necessitem ara és un Govern que ofereixi assessorament, formació, capacitació per a saber actuar davant el que anomenen "nova realitat".

Volem un Govern que tingui present les necessitats de tots. Dels empresaris sí i de les famílies també. Dels autònoms sí i la dels infants també. Dels hotelers en risc sí i la dels infants desprotegits també. La de la seguretat sanitària per descomptat i la de la cura dels infants també. I la de la seva salut mental? Per descomptat!

Ara no sabem si s'obriran o no les escoletes, però o bé ara o bé més endavant, tenim clar que haurem de respondre a les necessitats dels infants i de les seves famílies.

Per donar resposta ens fa falta que l'autoritat sanitària ens aporti informació comprensible i capacitació en bones pràctiques de cura.

Sense una comprensió de què s'ha de fer no podem confiar. Expliquen molt bé el que no s'ha de fer. Això ens paralitza, potser que es plantegin explicar com fer amb els infants. No poden donar les mateixes explicacions per adults, per adolescents, per vells i per infantons.

Precaució i seguretat sí, amb mesures segures adaptades a cada edat també.

La incertesa, l'angoixa, es resol amb informació i coneixements, amb capacitació que donin recursos per les diferents circumstàncies i edats. Clares.

Els infants, les famílies i el professorat necessitam una comunitat educativa serena, ben informada, que sàpiga de possibles alternatives i no només de negatives.

Col·lectiu 0-3:

Cati Ribas, ASSEMBLEA 0-3

Antonia Martínez, FEIPIMEB

Cati Cebrian, FAPA Mallorca

Mercedes del Pozo, UNICEF Balears