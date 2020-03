Se han hecho públicos los resultados de las inspecciones realizadas por el personal de Seguridad Alimentaria en 2019: en 6 de cada 10 bares & restaurantes se han detectado deficiencias durante dichas inspecciones, o sea un 60% de los locales no cumplen con sus responsabilidades para con la ciudadanía. Peor aún, un 15% de los casos deberían de conllevar un cierre del establecimiento en cuestión. ¡Vengonzoso! La imagen que se da es para no recomendar a nadie el salir de casa para comer, pues al elegir un local tienes mas de un 50% de probabilidades de que éste sea un local deficiente desde el punto de vista higiénico. Estas cifras escalofriantes perjudican sobremanera a los buenos cumplidores de la normativa, que también los hay, lo cual no debería nunca de ser noticia.

En Mallorca casi todas las actividades económicas tienen relación con el servicio de personas para personas. Dicho servicio es a su vez un instrumento válido para medir la satisfacción de los clientes. Se perdonan más fácilmente los fallos técnicos y de mantenimiento que los de amabilidad y atención realizados por los empleados de los diferentes hoteles, restaurantes, bares y cafeterías. Así por ejemplo el cliente entenderá que una cafetera automática tenga un fallo y no expenda el preciado liquido pero no comprenderá que las personas responsables no tomen medidas adecuadas al momento y ofrezcan enseguida una alternativa adecuada. El "buen servicio" nunca es una casualidad, es concretamente el resultado de un trabajo serio y continuado de enseñanza, motivación y control de todos los que dan la cara al público en sus puestos de trabajo.



La higiene es parte prioritaria del servicio y es ahora más que nunca un tema actual. Muchas veces el conjunto de medidas que pueden garantizar una higiene adecuada se ha descuidado en mayor o menor medida pues resulta que de la higiene en sí, generalmente sólo se puede apercibir la parte que está expuesta al público quedando la otra encubierta detrás "del escenario".

El servicio juntamente con la higiene son la imagen de cualquier empresa y están con todas sus consecuencias bajo la responsabilidad directa del gerente o propietario de cada uno de los establecimientos. Para poder obtener la licencia para la actividad de gestionar cualquier local de comidas y bebidas se debería de exigir que el gerente, además de conocer las normas legales correspondientes, haya aprobado previamente un examen oficial de la Conselleria de Turismo que le acredite como conocedor de todas estas normas básicas.



Recomiendo a los usuarios en general que cuando entren en un restaurante se fijen en los siguientes puntos básicos:

01

El Primer contacto: ¿Te han abierto la puerta?. ¿Te han dado la bienvenida con una sonrisa? . ¿Te han mirado a los ojos?. ¿Tiene la persona que te recibe un aspecto limpio, de cara, de ropa, de zapatos...?

02

La primera impresión: La primera impresión es relevante: ¿Es la luz y la música ambiental la adecuada? ¿Esta la mesa limpia y bien montada? ¿Es el camarero/a atento o está estresado? ¿Se te ofrece una explicación de la carta del dia con recomendaciones? ¿Has tenido la impresión de que los camareros están enseñados como vendedores y no como meros tomadores de comandas?

03

La calidad de las comidas: ¿Has tenido la sensación de que la relación calidad / precio era la adecuada? ¿Estuvieron las copas y platos limpios?

04

La factura: En general cuando se pide la factura, es debido a que el cliente ha decido salir. ¿Has tenido que esperar mucho tiempo? ¿Te han preguntado si deseabas pagar con tarjeta o en efectivo?



05

La despedida: Es fundamental, ya que ésta queda mucho tiempo en el recuerdo, por ello, ¿Te han preguntado por tu satisfacción sobre el servicio? ¿Te han despedido mencionando tu nombre? ¿Te han invitado a volver?.

06

La Higiene: Las cocinas suelen ser, visual y materialmente hablando, una parte cerrada para el cliente, aunque de cada dia haya más showkitchen/showcooking, sin embargo hay un termómetro indicador de la importancia que un establecimiento da a la limpieza, es el cuarto de aseo: ¿Había dispensador de jabón y toallas de papel para secarse las manos?¿Luz adecuada?. ¿Limpieza de inodoros, grifería, espejo??

La crisis mundial provocada por el coronavirus es una oportunidad para recomendar o mejor aún para exigir a todos los que se dedican a la profesión de servir que dejen de dar la mano a los clientes. Este hecho muy habitual en las normas de comportamiento ciudadano es sustituible en establecimientos de comidas y bebidas por una mirada amable, una sonrisa y un saludo de bienvenida. Es sabido que las manos son grandes transmisores de bacterias, entre ellas la de una muy conocida como es la salmonela.



Conclusión. Las empresas de servicios y las instituciones privadas que ahorren en gastos de enseñanza de sus empleados no tienen futuro.

Cuando se trabaja de cara al cliente siempre se está sobre el escenario y por tanto se debe de tener la lección bien aprendida para que la interpretación sea digna de aplauso. El ser bueno no es suficiente.

Cualquier establecimiento tiene un alma y esta es la del responsable del mismo o sea la del anfitrión, la del barman, la del restaurador, la del director o la del cocinero. Es como en tu propia casa, cuando invitas a alguien. Si no hay alma no hay futuro.