Superàvit per més places d´escoletes

L'Associació Assemblea 0-3 volem fer-li arribar la nostra demanda d'ofertar de manera urgent 770 places 0-3 públiques amb la creació de 6 NOVES ESCOLETES 0-3 de gestió directa per al municipi de Palma.

Segons les dades facilitades recentment per la Conselleria d'Educació i Universitat al municipi de Palma només hi ha places pel 30% dels infants 0-3. I segons aquestes dades només hi ha oferta pública pel 9 % dels infants, atès que a Palma hi ha una sola plaça pública per cada dues privades.

A Palma només s'oferten places per menys de 3.500 infants, quan són més de 11.000 els infants de 0-3 anys que hi resideixen. I d'aquestes 3.500 places només 1.048 són públiques.

És una de les capitals autonòmiques amb un percentatge de places 0-3 més baix de l'estat.

La Comissió Tècnica 0-3 creada pel Parlament estima urgent garantir el 37'5% d'oferta de places 0-3 i que hi hagi un equilibri entre l'oferta de places públiques i privades.

Li feim aquesta demanda perquè vostè es va comprometre amb l'etapa educativa 0-3 al seu Programa Electoral Palma 2015-2025.

Ho demanam perquè les darreres informacions indiquen que el Govern central permetrà i recomanarà que el superàvit dels Ajuntaments es destini a crear places 0-3 de qualitat. I Palma disposarà d'un superàvit de 17 milions d'euros.

A més, dia 18 de desembre el Parlament de les Illes Balears va assumir per unanimitat les propostes de la Comissió Tècnica 0-3 de Mesures Urgents per l'Equitat al 0-3 amb un pressupost de 7'5 milions.

És el moment de tenir en compte i treballar pels drets dels infants 0-3 de Palma, per a una educació assequible, de qualitat, inclusiva i equitativa.

* Associació Assemblea 0-3