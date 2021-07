Hugo González de Oliveira se ha quedado fuera de la final de los 200 estilos. El mallorquín, actual campeón de Europa en esta prueba, acabó sexto en su serie, la segunda, y undécimo en el cómputo global con un tiempo de 1:57.96, lejos del 1:56.76 que le hizo colgarse el oro continental.

Hugo González se quedó a 32 centésimas del veteranísimo húngaro Laszlo Cseh, que con una marca de 1:57.64 logró el último billete en juego para la lucha por las medallas. Una final en la que partirá con el mejor tiempo el chino Shun Wang que con un registro de 1:56.22 aventajó en 47 centésimas al británico Duncan Scott.

Hugo González, que se marcha de Tokio sin medallas aunque fue sexto (diploma olímpico) la final del 100 espalda, arrancó la prueba muy alejado de sus rivales. No fue el nadador que acostumbra a ser en los primeros 50 metros espalda y, aunque intentó remontar a partir de la segunda posta, la mariposa, fue en la braza cuando comenzó a creer en conseguir el crono necesario para estar en la final. Sin embargo, el deportista del Canoe madrileño no concretó en los 50 libre su asalto a las primeras plazas y no pudo sacar el billete para una final que se tenía prevista antes de viajar a Japón.