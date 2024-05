Ana Mena atraviesa su mejor momento. La artista acudió este martes al plató de 'El Hormiguero' para promocionar el lanzamiento de 'La Razón', su nuevo single que está disponible en plataformas digitales desde el pasado viernes. Durante su charla con Pablo Motos también habló sobre su lado más personal, recordando una anécdota con una pareja que le preparó un fin de semana romántico.

"Esto nunca lo he contado", empezó diciendo la artista, recordando que llevaba saliendo unos meses con un chico "que no hablaba ni papa de español". Aunque reconoció que a ella le encanta "organizar" los viajes, explicó que fue su pareja quien tomó la iniciativa: "Le dio por organizarlo todo a él y no me dejó hacer nada. Dijo que nos íbamos de fin de semana romántico y me llevó a la playa".

"Le recogí en el aeropuerto, fuimos al sitio y me llevó a una finca donde había una cabaña en la misma parcela que la casa de los caseros", empezó relatando la invitada, que en ese instante se dio cuenta de que iban a estar "acompañados" todo el fin de semana. Cuando la vio, el casero la reconoció y se declaró fan de ella: "Me dijo que en su casa escuchaban mis canciones sus hijos, su madre, su mujer...".

El percance ocurrió esa misma noche, cuando llegó a la cabaña después de cenar con su pareja: "Llegamos tarde, todavía no había ni deshecho la maleta. Me tiré en la cama y las dos patas de abajo hicieron 'pum'. Se me jodió la cama, estaba literalmente inclinada".

En aquel momento, debido a las circunstancias, no sabía qué explicación darle al casero: "¿Cómo le cuento a este casero, que es muy fan y que me ha visto venir con un chico, a la 1 de la mañana, que me he cargado su cama?".

"Creo que esa cama estaba rota de antes y que los anteriores huéspedes la recolocaron", aseguró Mena, que optó por dormir con el colchón en el suelo durante tres días. Después de irse, le escribió un whatsapp al casero para contarle lo sucedido. Este, que no debió creerse su versión, le respondió "con dos emojis de guiños".