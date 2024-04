Parece ser que la llama del amor no se ha apagado en 'Supervivientes'. Pese a la expulsión de Mario el pasado domingo y su no intención de seguir en el reality show más duro de España pese a la repesca ofrecida por parte del programa, ahora parece que el amor no se ha terminado en los Cayos Cochinos.

Si pensábamos que con la marcha del ex de 'La isla de las tentaciones' se había acabado la chispa romántica de la edición al no poder estar con Claudia, estábamos muy equivocados.

Estos son los dos concursantes que podrían tener algo más que amistad en 'Supervivientes'

Y es que precisamente una ex de 'La isla de las tentaciones' es la que ha realizado unas calientes declaraciones a sus compañeros refiriéndose a un concursante. Marieta, la última en entrar por el abondono médico de Zayra Guitérrez, habría puesto sus ojos en Torres, el bombero de la edición.

Entre risas y susurros, Kiko ha revelado a Marieta que tiene un admirador, que no es otro que Rubén Torres, que habría aplaudido el físico de su compañera cuando pasó por delante de ella mientras hablaba con él y, como no podía ser de otro modo, el de Jaén no ha tardado en contárselo a Marieta.

Marieta ha confesado a sus compañeros de playa que se siente muy atraída por el bombero: "Ay me has dado una alegría, me habéis levantado el ánimo. Yo estaba muy baja porque a mí no se me ha bajado la líbido y veo a esta gente muy apagada" reconocía, sin descartar que pueda pasar algo entre ella y Torres. "Te lo juro, pero él ha dicho que quiere ir despacio y que no quiere adelantarse a nada" añadía Kiko, sembrando la semilla del que podría ser el primer idilio de 'Supervivientes 2024'.