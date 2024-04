Pocas son las oportunidades que un mallorquín tiene de salir en 'Pasapalabra'. La complicación del viaje con el trabajo, o el saber que quizás tengas que quedarte algunos días, en caso de victoria, en la capital hacen prácticamente imposible que algún isleño se desplace a programas grabados en Madrid si no es alguien que resida allí.

Xavi Ara Frau es un joven mallorquín que participó en 'Pasapalabra' en la última emisión del programa. El reportero llegó con una peculiar simpatía a la silla azul explicando lo que más le gustaría hacer si se llevara el bote. "Si me llevara el bote me iría por la zona de la India, me gustaría viajar por Estados Unidos y si sobra algo por Japón, pero no sé si sobrará mucho".

El protagonista de la tarde incluso bromeó con Roberto Leal: "Pedirme una excedencia". Xavi además quiso mandar un saludo a sus compañeros del magazine "Els dematins". El nuevo concursante apostó por la letra 'C' y destacó que estaba algo nervioso.

Xavi comenzó con dos buenos aciertos su intervención en la silla azul y al llegar a la tercera definición erró en su palabra. "Cosecha" era la palabra que estábamos buscando" le contestó el presentador del programa. 'Corazonada' fue la palabra que condenó al concursante mallorquín de seguir peleando en la silla azul y Óscar y Moisés participaron en su 127 enfrentamiento.

El reportero escribió en sus redes sociales: "Super gradecido a @antena3com y a @pasapalabra por la oportunidad de participar en 'Pasapalabra'. Ha sido un regalazo. Buen equipo, buena gente y buenos concursantes... ¿Se puede pedir más? Gracias por tu simpatía y cercanía @robertolealg.

Abonados al empate

Te puede interesar: Televisión Moisés y Óscar consiguen lo imposible: 'Pasapalabra' está de enhorabuena

Óscar y Moisés volvieron a empatar a 21 aciertos en el rosco tras un fallo por cada concursante que están en modo 'supervivientes' y no quieren perder el trono de la silla principal.