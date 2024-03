'Pasapalabra' es muchas veces un programa lleno de emociones que sin explotar aun así enganchan a los espectadores. Y es que en la anterior emisión Moisés estuvo a punto de llevarse el bote. El riojano se quedó a un apellido de un pintor de más de medio millón de euros.

Y es que en el siguiente programa, la expectación era máxima al saber que diría Moisés. El protagonista del pasado rosco mencionó que no se enfadó mucho porque no conocía el apellido. "Me hubiera sentado mal si me supiese el apellido, pero como no lo conocía..."

La confesión de Óscar

En la última emisión del programa y tras conocer la opinión de Moisés era el turno de Óscar. El madrileño confesó que no esperaba la reacción de Moisés en el rosco y que al pensar en sus palabras no se dió cuenta de que el riojano se quedó a una del bote hasta que Roberto Leal lo explicó en plató: "Me pasó que me pilló totalmente despistado. Yo estaba a mis cosas y de repente oigo, tengo allí cuatro opciones, pero si te acaban de cantar a 4 de..."

Moisés empezó más dubitativo de lo normal y dejó varias palabras para la segunda vuelta. En cambio, Óscar, como de costumbre, terminó su rosco antes que el riojano y se plantó con 22 aciertos y cero fallos al final de su tiempo. Era el turno de Moisés y la segunda vuelta llegaba a la 'C'. En ese momento Roberto Leal pronunció la definición y Moisés se equivocó.

El fallo de Moisés que lo mandó a la silla azul

"Comunión" fue la palabra que dijo Moisés. Pero no fue la correcta. El presentador sevillano explicó al concursante que cumplía 213 programas en Antena 3 que la apalabra que estaban buscando era 'confirmación'. Con ese error Moisés no pudo optar a los 22 aciertos y volverá a la silla azul. Por su parte, Óscar volverá a la silla naranja con 1.200 euros más en su bote.