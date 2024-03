Óscar y Moisés volvieron a tener una tarde de emoción en 'Pasapalabra'. Y es que cuantos más programas van pasando, sabemos más detalles de la vida de los concursantes. Normalmente y después de la silla azul se realizan las presentaciones de los invitados y de los propios retadores al bote que continúa sin llegar y que ya tiene más de un millón y medio de euros.

Esta vez, los invitados eran cuatro actores de las series de Antena 3. En primer lugar, llegaron dos actores de la serie de las tardes de Antena 3. El matrimonio forjado entre los personajes de Manolita y Marcelino de 'Amar es para Siempre' o lo que es lo mismo, los intérpretes Itziar Miranda y Manu Baqueiro. Además, desde Atresmedia se ha creado una nueva serie que verá la luz esta semana en la que Alain Hernández y Natalia Sánchez, conocida por su papel de 'Teté' en Los Serrano son los protagonistas de 'Sueños de Libertad' y que 'Pasapalabra' promocionará.

Aunque estén tanto tiempo en el concurso, no es muy habitual que los concursantes se explayen con sus problemas fuera del concurso. Aun así, Moisés ha relatado en muchas ocasiones los problemas, también psicológicos que han tenido para sobrellevar estar cada día en 'Pasapalabra'. Pero en este caso le ha tocado a Óscar.

En las presentaciones del nuevo programa Óscar relató y dio las gracias al programa. En su explicación dejó entrever que antes de que lo llamaran, el concursante no estaba pasando por su mejor momento personal y que quizás la aportación al 'Pasapalabra' fue esencial para que Óscar saliera de un agujero del que no sabía como salir.

Estas fueron las emotivas palabras de Óscar

El madrileño, casi emocionado por lo que está viviendo, expresó su agradecimiento así: "Me sale un resoplido y poco más. Esto va a sonar un poco Dickensiano, pero ya antes de venir al programa cuando me empecé a mirar alguna palabra, casi dos años antes, yo ya gané el bote con eso. La vida te lleva a veces a rincones oscuritos y tener una agarradera o una rutina te saca de allí (refiriéndose a estudiar palabras) . Ya cuando me llamasteis para concursar, y como parece que ha ido bastante bien, me considero ultrapagado y encantado de haber compartido este tiempo con vosotros".

Un mensaje que parecía a despedida por parte del madrileño, que después del rosco volverá a tener que pelear en la silla azul tras la victoria de Moisés.

Esto es lo que pasó en el Rosco

Tras un error en la 'R' de Óscar, el empate a 21 en la segunda vuelta del rosco era lo que aguantaba el programa. Tras los errores de Óscar, Moisés llegó casi sin que lo supiera, a los 23 aciertos quedándose a dos del bote que al equivocarse en la X no pudo ser. El programa terminaría y Moisés recuperaría su lugar en el equipo naranja del siguiente programa.