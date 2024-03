Una de las series que más popularidad ha traido a los personajes y sus propios intérpretes ha sido 'La que se avecina'. Esta serie que lleva casi 20 años en Telecinco y que todavía va por su decimocuarta temporada es una de las historias que más españoles enganchó tras el trasbordo que hicieron los personajes de 'Aquí no hay quién viva' a la competencia. José Luis Gil, Luis Merlo, Fernando Tejero, Eva Isanta, y rostros que no fueron conocidos en Antena 3 como Jordi Sánchez o Nathalie Seseña, han dejado una hueya imborrable después de tantos episodios en la pequeña pantalla.

Sin embargo, algunos otros actores que también salieron a la palestra gracias a la serie de los hermanos Caballero no tuvieron un largo recorrido y algunos viven una realidad muy distinta a lo que puede parecer.

Esta es la actriz que ha decidido vivir en la calle

Una de las actrices que apareció a menudo en varias temporadas al lado de su madre 'Justi' fue 'Mariajo Rivas', la hermana de Amador. Mónica Cervera, la actriz que interpretaba a este personaje en la conocida serie de Mediaset, no está pasando su mejor momento.

La actriz experimenta actualmente una situación de vida diferente. La intérprete, reconocida por su papel en "Crimen Ferpecto" y nominada al Goya como Mejor actriz revelación en 2005, se encuentra apartada de los focos y alejada de la carrera artística que la hizo conocida en diversas series y películas.

En la actualidad, a sus 48 años, Mónica Cervera reside en un parque de Málaga, su ciudad natal. Afirma haber elegido esta "forma de vida" de manera voluntaria y solicita respeto ante su decisión. En declaraciones a la revista Semana, la actriz enfatiza la importancia de que le permitan vivir en paz según la elección que ha hecho para su vida: "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir".

Cuando se le cuestiona si ha recibido apoyo de colegas de la industria cinematográfica, responde de manera contundente: "No necesito nada de nadie".