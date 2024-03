A estas alturas de programa, Moisés y Óscar ya se conocen incluso demasiado. Parece ser que la dinámica que se había establecido en las últimas emisiones de 'Pasapalabra' ha dado la vuelta. Ahora es Óscar quien está más tranquilo.

Después del imperdonable error de su compañero en más de 100 programas juntos, el madrileño volvía a sentarse en la silla naranja tras un empate que dejaba boquiabierto a los espectadores y a un Moisés satisfecho por no tener que encarar la silla azul, quizás el momento donde los dos concursantes veteranos están más expuestos ante la inseguridad que provocan los nervios de saber que con un error estás prácticamente fuera del programa.

Óscar desvela su gran miedo en el programa

Antes del último rosco, el presentador sevillano, Roberto Leal, preguntó a los dos concursantes que les pareció el empate del anterior programa. Moisés respondía que siempre es atractivo ver un empate o saber que el marcador está muy ajustado. "Has jugado bien y no ha perdido ninguno" comentaba el riojano. Y es que cualquier error es vital para mantener la silla naranja y si no que se lo digan a Óscar.

Al ser preguntado, el madrileño confesó la preocupación que sentía al tener que llegar como mínimo a 23 para empatar y seguir en 'Pasapalabra':"Me quedaba mucha tarea y sobre todo la incertidumbre de saber que tenía que acertar muchas palabras. Había una palabra que con los nervios y las prisas, la de 'explotación me dio mucho miedo, la tuve que pensar un largo tiempo.

La anécdota de la mujer de Óscar

Según el propio Óscar, un amigo de su mujer llamado Omid de Irán le recordó cuál era el satélite que le preguntó en el rosco y gracias a su amigo pudo saber esa palabra. Así lo explicó: "En las listas raras que nos hacemos Moisés y yo de palabras, Omid me recuerda al amigo de mujer, trabajan con muchos elementos, ella es farmacéutica y me ayudó con esa palabra"