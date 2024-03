Hace apenas pocos días nos maravillábamos al ver a Óscar en la emblemática Silla Azul de 'Pasapalabra', buscando su lugar en el programa. Y no solo logró ingresar, sino que ha alcanzado la extraordinaria marca de cien programas, un hito que pocos concursantes han alcanzado.

Para conmemorar su centenario en 'Pasapalabra', Óscar ha compartido un mensaje en sus redes sociales, reflexionando sobre todo lo que ha aprendido desde que comenzó su travesía en el concurso, un viaje que se extiende ya por dos años.

Óscar revela que este proceso, que bien podría haberse vuelto "monótono y repetitivo", en realidad se convirtió en un proceso de "redescubrimiento". Durante sus estudios, se encontró con sus abuelos. No de manera física, pero sí a través de sus recuerdos, gracias a las palabras simples que le enseñaron con tanto entusiasmo y que "eran parte de su vida cotidiana en el campo", como roldana, lezna, liño, serón...

Esta fue su publicación en Instagram

"Me encontré también a mi madre, tutora de mis primeras lecturas y guía que me llevó de la mano a leer esas primeras cartillas, e incluso a mi padre, cuya temprana marcha me impidió compartir muchas palabras que seguramente le habría encantado enseñarme. Me encontré a mis hermanas, a sus grajeos infantiles y a sus discursos en formación a medida que iban creciendo; a mis tíos y primos, a mis compañeros de correrías del pueblo o de la ciudad, a mis primeros amores, a mis amigos inseparables, los que aún siguen ahí.

Con cada palabra que Óscar iba aprendiendo, iba recordando a todas aquellas personas que le han acompañado a lo largo de su vida, por más o menos tiempo, con más o menos enseñanzas, cada persona que el destino le puso en su camino.

Así terminaba su reflexión

"Los cien programas ya en @pasapalabra, un sueño que, de algún modo extraño, se ha cumplido. Ojalá tenga la oportunidad de seguir redescubriendo, recordando y peleando contra el olvido."