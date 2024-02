Lo más normal del mundo es que en programas como 'Pasapalabra', los concursantes tengan momentos en los que todo va bien y otros en los que toca aferrarse a la silla para no perder el tren del concurso. Esto es precisamente lo que le ha sucedido a Moisés. En su caso, ya son 183 programas los que lleva defendiendo almenos un sitio en el rosco y el estudiar tantas palabras incluso, como ha afirmado el propio concursante, puede llegar a ser agotador.

Moisés lleva días sin ser el mismo concursante. Los errores en su Rosco, algo pácticamemte inimaginable antes de la llegada de Óscar, hacen prever que quizás la aventura del vecino de Alfaro en 'Pasapalabra' llegue a su fin. Su contrincante, más tranquilo por su estabilidad en la silla naranja parece entender la situación del riojano que lleva algunas programas sin conseguir la victoria. Sea o no sea así, Moisés expresó unas palabras en el último programa que daban a entender que no estaba pasando por su mejor momento.

Moisés explica lo que le ocurre en 'Pasapalabra'

Antes de empezar con la primera prueba para acumular los segundos, el concursante que ya lleva 183 programas expresó: "Feliz de seguir un día más, intento seguir aquí tengo mucho desorden en la cabeza, lo que pasa es que me he metido muchas cosas que están fuera del diccionario y he perdido un poco el equilibrio. No se ni cuantas palabras puedo tener en mi m mente ahora mismo, pero tengo que ordenarlas, ese es el problema". Rápidamente Roberto Leal destacó que ojalá todos tuvieran la cabeza tan poderosa que tiene Moisés: "Más quisiéramos muchos tener la mitad de lo que tu tienes en el coco".

Por fin llegó una victoria

Después de varios empates en el marcador y otras en las Óscar salió venciendo, Moisés ganó el programa con lo que volverá a la silla naranja. En su último rosco, el concursante madrileño estuvo mucho más fallón de lo normal y esos errores fueron los que el riojano aprovechó para volver a mandar a la silla azul a Óscar que cumplía su programa 92 en 'Pasapalabra'.

Los dos participantes tuvieron un buen comienzo: siete aciertos para Moisés, seis para Óscar. La sorpresa llegó justo después en el panel naranja: el concursante de Madrid falló al escribir la letra "M" al confundir "meteoro" con "meteorito". Por primera vez en muchos días, El Rosco se volvió desfavorable para él.

Sin embargo, la verdadera habilidad de los buenos participantes se evidencia en su capacidad de reacción. Óscar respondió con un excelente turno de siete letras, cerrando la primera ronda con 19 aciertos en verde. Mientras tanto, en el otro panel, Moisés enfrentó un desafío similar a los programas anteriores, pero con sensaciones completamente distintas.

Al final, cualquier momento difícil en el programa puede superarse, y Moisés regresará al siguiente episodio ocupando el asiento naranja y con un aumento de 1.200 euros en su premio personal. Desde que se unió al programa de mayor audiencia de las tardes españolas en mayo del año pasado, su premio acumulado supera ya los 120.000 euros.