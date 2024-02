Durante toda la vida en 'Pasapalabra' incluso desde su programa en Telecinco cuando lo presentaba Christian Gálvez, el concursante ha tenido siempre los segundos para intentar resolver el 'Rosco' para llevarse el bote.

Normalmente, estos segundos acumulados en las anteriores pruebas, ya sea palabras cruzadas, la pista musical, 1 de 4 o varios retos que han salido en toda la historia del concurso televisivo más visto en España, luego se multiplican por dos o se suman de tal manera para que en total el concursante tenga algo más de dos minutos para resolver el rosco. Incluso muchas veces si en esas mismas pruebas se han obtenido pocos segundos, Roberto Leal intenta acelerar en las definiciones para que el concursante tenga tiempo (aunque más o menos casi siempre tienen el mismo).

Esto es lo que sucede

Ahora en muchos de los programas, ya desde la llegada de Orestes y Rafa, los concursantes terminan el rosco con bastantes segundos de ventaja (alrededor de medio minuto) que aprovechan para pensar en las palabras que todavía no han acertado.

Cuando ya han realizado una segunda ronda al 'rosco' y les quedan las típicas cuatro o cinco últimas palabras para resolver y el empate se refleja en el marcador, es cuando se usa más la definición del programa 'Pasapalabra' que a veces puede aburrir a los telespectadores. Esto precisamente es lo que sucedió en el último rosco.

Las palabras de Óscar

Después de varios turnos donde tanto Óscar como Moisés pasaron de turno, el madrileño pronunció estas palabras: "Voy a probar algo, estamos aburriendo al personal y no es plan, se me ha venido una cosa a la cabeza".

Y es que en cada turno solo pierden un segundo si rápidamente dicen 'Pasapalabra' y Roberto Leal va al otro concursante, ese tiempo muchas veces es el que desespera al que está en su casa. Luego si no la saben, el concursante deja pasar los segundos y el tiempo finaliza.

Estos son algunos de los comentarios

Creo que les dan demasiados segundos. Tanto pasapalabra es a veces taladrador #Pasapalabra257 — Carmen RG (@Crg287) 5 de mayo de 2021

Te puede interesar: Televisión Llegó el momento que nadie esperaba en 'Pasapalabra': la silla azul que Moisés nunca va a olvidar

Madre mia que de segundos 🤦‍♀️ venga cada vez que digan pasapalabra en el rosco chupito!!!!! Con semejante cantidad de segundos nos vamos a poner contentos #pasapalabra48 pic.twitter.com/cXqpCGRRFp — Celia Posada Dragón (@Ladymohikana) 21 de julio de 2020

Aun así, hay más comentarios positivos que negativos, aunque para muchos telespectadores la era de oro de 'Pasapalabra' terminó con Rafa y Orestes. Solo el tiempo dirá cómo evoluciona la situación.