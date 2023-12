Que 'Pasapalabra' es uno de los concursos de la televisión más seguidos es algo innegable. Y si no que se lo pregunten a los millones de espectadores que se acomodan en sus sofás diariamente para ver los trepidantes duelos entre sus concursantes. De hecho, existe ya hasta un fenómeno fan con ellos, a los que se les coge tanto cariño que terminan siendo ídolos de masas allí por donde van. Es el caso de Orestes, de Rafa, de Pablo Díaz... Todos son muy queridos una vez incluso terminan su estancia en el programa.

Y es que Pasapalabra arrasa allí donde va. Gracias a su presentador, el carismático Roberto Leal; y a los cientos de invitados que pasan por las ya conocidas sillas azul y naranja, Pasapalabra ha conseguido convertirse en uno de los formatos televisivos que mejor funciona de cara al público. Un ejemplo de ello es que son los líderes indiscutibles de su franja horaria diariamente, y los días que se entrega el bote, logran batir récords de audiencia, llegando incluso a rivalizar con grandes eventos deportivos.

Y la clave de esto son los concursantes. En este caso y ahora mismo se están batiendo por él más de un millón de euros de premio dos concursantes: Moisés y Óscar. Ambos llevan ya acumulados decenas de programas. Pero hay uno que por lo que sea causa más simpatía en las redes que el otro. Moisés es el favorito para llevarse el dinero a su casa. La gente no conocía el porqué de la animadversión creciente que hay hacia Óscar, hasta que han dado con la clave.

Y es que la gente se ha puesto a investigar y han descubierto que el temido Óscar es un fanático de los concursos de televisión, lo que parece no agradar a los fans del concurso. De hecho, el concursante ya ha aparecido en Boom, antiguo programa de Antena 3. Pero lo que más cabrea a las masas es su antigua participación en el mismo programa, Pasapalabra, cuando pertenecía a Telecinco. La cosa es que a la gente le da pena que Moisés se tenga que batir en duelo con alguien que se dedica plenamente a ello, por lo que piden la sustitución de Óscar lo antes posible.

Sin embargo, hasta que Óscar no pierda en la silla azul, será algo que no sucederá. Aun así, el programa no cesa en su empeño de seguir manteniéndose líder de audiencia en su franja, y cada concursante que llega nuevo al programa se lo pone muy difícil para mantener su permanencia, por lo que no sería de extrañar que cualquier día, cualquiera de los dos concursantes, Moisés y Óscar, sean eliminados del concurso.