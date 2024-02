La actriz española más conocida de nuestro país, Penélope Cruz visitó el programa de Pablo Motos para promocionar la última pelicula que ha protagonizado. "Ferrari" cuenta la historia del popular fundador italiano del fabricante de automóviles, Enzo Ferrari, que se estrenó en Estados Unidos duante las navidades pasadas.

El emotivo mensaje que la hizo llorar

Durante su participación en el programa, la actriz aprovechó la oportunidad para solicitar apoyo para el hospital Vall d'Hebron, que está investigando esta enfermedad, y también compartió detalles sobre Jordi Sabaté Pons, quien padece esta afección. "Mi amigo Jordi es un verdadero ejemplo", enfatizó la artista. Pablo Motos sorprendió a Cruz con un mensaje en vídeo.

Hace 5 años y medio de este vídeo.



Medio año después me quedé mudo por la ELA.



Pero hay que mirar la parte positiva:



Hoy estoy vivo. pic.twitter.com/dAsL29o30N — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) 1 de febrero de 2024

"Hola a todos. Soy Jordi Sabaté y quiero expresar mi sincero agradecimiento a todo el equipo de 'El Hormiguero', y especialmente a Penélope Cruz, por todo lo que está haciendo en la lucha contra la ELA. Lo que estás haciendo por los pacientes de ELA, miles de personas, será recordado eternamente. Gracias por existir. Te aprecio mucho, amiga. ¡Viva la vida!", expresó.

Al escuchar estas palabras, Cruz no pudo contener las lágrimas. "Observen la sonrisa y el brillo en sus ojos, y que termine esto diciendo 'viva la vida', no puedo sacarme de la cabeza a este hombre. Somos afortunados de tener salud. Si tenemos salud, lo demás siempre puede mejorar, pero sin eso, no hay nada. Él es un ejemplo de valentía como pocos que he visto", reflexionó la estrella.

Su miedo a la velocidad

La mujer de Javier Bardem confesó en 'El Hormiguero' que tiene miedo a la velocidad. "A mi hermana Mónica le pilló un coche delante de mí cuando yo tenía siete años y es un trauma bastante fuerte", confesó.

"Yo no era consciente cuando era una niña de que eso iba a ser un trauma para mí, pero con los años sí he visto que para mí los coches son una amenaza, porque yo la vi perder el conocimiento. Me dijeron 'tú al cole' y mi madre tenía que llevarla al hospital y había perdido el conocimiento. Yo estaba en el colegio sin saber si estaba viva o qué pasaba con ella. Hasta que me enteré, pasó un rato en el que yo entré en un limbo en el que no sentía nada. Yo creo que, cuando estás grabando un trauma fuerte, como que paras de sentir por un tiempo", relató.