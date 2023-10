Tamara Falcó nunca deja indeferente a nadie. En la noche del jueves como de costumbre después de la visita a 'El Hormiguero de alguien, en este caso, el actor David Verdaguer, Pablo Motos presentó la tertulia con Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y la propia Marquesa de Griñón.

El presentador del programa líder de la noche de Antena 3 preguntó a sus colaboradores si creían que los padres debían mentir a sus hijos pequeños en las cosas quotidianas de la viday valorarlos de verdad, como pintar un dibujo. Pablo argumentó que durante la etapa infantil, de 0 a 10 años, los niños aprenden a formarse su personsalidad y a creer en lo que los padres les explican. Juan del Val explicó un suceso que le pasó con un familiar y luego vino el turno de Tamara.

Esto es lo que contó Tamara Falcó

La hija menor de Isabel Presley anunció en el programa que sus padres también le mentían de pequeña cuando iba a la escuela. "Yo lo habría agradecido en el colegio". Tamara explicó que un día su familia más directa fue a verla a un musical que hacia de una asignatura. "Yo no me habría preparado la coreografía, pero me tuve que presentar porque el baile era igual de importante que la teórica, pero como yo no había ido a todas las clases..." comentó Tamara.

"La profesora me dijo, te voy a suspender, así que al final tuve que hacer el baile. El día de la presentación del show, todo el mundo iba para la derecha y yo iba para la izquierda y me equivoqué", dijo la colaboradora.

"Cuando terminamos de actuar todos los americanos me dijeron 'great', genial cómo lo has hecho, 'good job' y yo lo que sabía era que mi familia estaba en primera fila riéndose de mí. A día de hoy incluso cuando mi hermano me ve me hace las piruetas recordando el momento", desveló en 'El Hormiguero'.

¿Qué le sucedió?

Al final contó que ella prefería que sus padres no le dijeran la verdad y se quedó con cómo lo ven los americanos. Según palabras de ella misma " total yo no iba a ser bailarina' y 'a mí que me hubieran mentido me hubiera ido genial'. No tenía ninguna necesidad de que me dijeran lo mal que lo había hecho', sentenció.

En ese momento, Nuria Roca entendió y estaba al lado de Tamara mientras su marido Juan del Val y Cristina Pardo se pusieron en contra de la idea de Tamara. La presentadora de 'Más Vale Tarde' en La Sexta argumentó que "en esta anécdota hay muchos más elementos que sólo el de saber bailar bien. 'Están la disciplina, el orden, el esfuerzo, entonces decirle a alguien que lo ha hecho bien cuando ha dejado apartados el resto de elementos no me parece bien y creo que es contraproducente para los niños', contestó la periodista.