Una de las figuras más destacadas en el 'mundo influencer' en España, Lola Lolita, fue la invitada estelar de 'La Resistencia' el pasado martes. La influyente en el ámbito de la moda en nuestro país se sentó frente a David Broncano, más de un año después de la aparición de María Pombo, cuya entrevista generó un gran revuelo durante meses.

Por esta razón, Lola Lolita compartió con el presentador sus inquietudes al asistir al programa: "Pensé que lo pasaría mal porque impones mucho y algunas colegas no han tenido una buena experiencia...". Ante esta afirmación, Broncano indagó sobre a quién se refería, a lo que ella respondió con ironía: "A Pombo, tu amiga".

Hay que volver a invitar a María Pombo, que estuvo divertida de la hostia la entrevista y es una de las más míticas del programa. Luego parece otra cosa si ves las redes sociales. Que aquí todos venimos a la broma, joder. pic.twitter.com/Xk4bf2075Y — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 30 de enero de 2024

Broncano no tardó en explicar al público a qué aludía Lola Lolita: "Me enteré después, no lo sabía, y luego vi el otro día que habían emitido un documental donde ella mencionaba que lo había pasado mal aquí", lamentó, recordando una parte en la que la influencer expresaba su arrepentimiento de haber acudido al programa (aunque sin nombrarlo directamente).

"Incluso le pusimos el himno de España", interrumpió Grison, a lo que el presentador asintió: "Le pusimos lo que ella pidió". Fue entonces cuando Broncano compartió su perspectiva sobre lo sucedido en aquella entrevista: "Creo que ella se arriesgó, vino con la ironía del himno de España, con bromas y demás... luego hablé con ella cuando estuvo aquí y creo que se lo pasó bien, pero para aquellos tan inmersos y dependientes de las redes...", dejó entrever.

María Pombo explica lo sucedido en 'La Resistencia'

“Me doy vergüenza”

Si bien no nombra en ningún momento al espacio de David Broncano, sí deja varias pistas que permiten su identificación de manera muy fácil. María Pombo explica que en el programa que “ni se puede mencionar” pidió entrar con el himno de España, desveló sin querer su embarazo y regaló 300 bocadillos de tortilla.

“Cada vez que hago algo mis padres me felicitan y allí no me dijeron nada, literal. Me metí en una cueva, estuve muchos meses sin conectar con mi público en Instagram. Me daba vergüenza lo que había hecho. Me veo y me doy vergüenza porque no soy yo”, concluye la influencer que cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram.