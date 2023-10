El cantante portugués Salvador Sobral visitó el pasado jueves La Resistencia y se ganó al público con su simpatía y su humor. El que fuera ganador de Eurovisión en 2017, se excusó nada más pisar el escenario del Teatro Arlequín de Madrid, donde se graba el programa, al asegurar que habla solo "un poquito de español”.

Entre muchas de las risas que hubo en el programa destacaron varias de ellas. Ese mismo día se conoció públicamente que España iba a albergar junto a Marruecos y Portugal, el próximo Mundial de Fútbol 2030. "El cantante comentó que "Portugal no es un país para los portugueses, es un país divertido para los turistas y la gente rica que compra casas".

El comentario sobre Mallorca

En un momento de la entrevista, Grison le preguntó al invitado si tomaba alguna droga a lo que el portugués respondió: "Si me fumo un porro me vuelvo absolutamente paranoico. Ahora me río, pero lo he pasado mal. He estado muy enfermo, después del trasplante del corazón, el postoperatorio es difícil de pasar", aseguró. "Como tenía tantos problemas, lo dejé", añadió. En ese punto Broncano le preguntó: "Ah, lo dejaste. Así que antes sí que le dabas al...". Lo que Salvador Sobral contestó: "Hice el Erasmus en Mallorca, es obligatorio hacer drogas allí".

La anécdota sobre su estancia en la isla

El cantante luso se forjó como cantante en Mallorca, donde llegó en 2011 para estudiar Psicología. Y es que Sobral antes de dedicarse profesionalmente a la música quería ser psicólogo deportivo. "Yo quería ser el psicólogo del Benfica. Entonces había un profesor de psicología, Alex García, que es una eminencia en este especialidad y él estaba en La Universitat de les Illes Balears, (UIB) y fui allí por él, no por la parranda". Y Broncano le respondió de forma irónica: "Claro, claro".