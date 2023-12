Hallar el amor no es una tarea sencilla. Por esta razón, numerosos solteros y solteras optan por participar en el famoso programa de televisión First Dates. Cada noche, Carlos Sobera da da la bienvenida a distintas parejas que acuden al espacio de Cuatro con la esperanza de encontrar a la persona ideal.

Una de las parejas destacadas de la noche era la conformada por Sara y Agustín. La soltera madrileña de 48 años llegaba al restaurante confesando tener una autoestima bastante sólida. "El cuerpo de la mujer hay que amarlo", declaraba.

Sara afirmaba que no tenía ningún problema en relacionarse y que deseaba conocer a un hombre maduro. "A mí los jóvenes no me gustan. Eso de tener dos por uno de 50 años... yo no los quiero, tienen que aprender mucho", sentenciaba. Buscaba a un hombre con carácter, grande y coqueto.

''Se le estaba cayendo un moco y no sabía si avisarle o no''

Su cita sería Agustín, un soltero de 54 años que aseguraba que, a pesar de no ser "Brad Pitt ni estar buscando a una Angelina Jolie", estaba abierto a encontrar a alguien con quien conectar.

Sin embargo, lo que ninguno de los dos esperaba era vivir un incómodo momento en plena velada. "Se me caía el moco y estaba con la servilleta disimulando", declaraba Agustín. Desafortunadamente, Sara se dio cuenta de todo. "Se le estaba cayendo un moco y no sabía si avisarle o no", comentaba ella.

Él estaba contento de haberla conocido y le ha dicho que sí le gustaría volver a repetir la cita para conocerse mejor, pero ella le ha dicho que le había parecido un buen tipo, pero que ella necesitaba a “un hombre más potente”.