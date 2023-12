Todos los solteros que acuden a First Dates andan tras un mismo objetivo: encontrar a su media naranja. Aun así, muchas veces el programa desata diversas opiniones y bandos en redes por comentarios desafortunados que ocurren en las citas. Este fue el caso de Óscar y Sofía.

La primera persona en llegar al restaurante de Cuatro fue Sofía, una joven toledana de 25 años con experiencias amorosas complicadas. "Me llamo Sofía, Bambi es mi apellido porque he tenido varios desencuentros amorosos", compartió con humor.

Su pareja para la cita fue Óscar, un apasionado de la moda de 19 años originario de Granada. "Me llamo igual que mi padre, y a mi madre no le gusta", explicó, revelando que su nombre real es Francisco, pero su madre lo llama Óscar. Sentados a la mesa, la pareja comenzó a conocerse mejor.

"Yo nací a través de una probeta" aseguró Sofía. Unas palabras que dejaron al granadino estupefacto. Respecto a los planes de futuro, Óscar le informó que le gustaría ser padre, a poder ser de cuatro hijos. Debido a ello, Sofía no dudó en ser directa.

"¿Te encargarías tú de ellos no? ¿Sabes cocinar?", le preguntó a Óscar. El joven respondió a su cita no saber nada de las tareas del hogar. "De las cosas de la casa no sé hacer nada", respondió. "Te estás riendo de mí. Cojo y me voy ahora mismo si eso es así", amenazó Sofía, sin dar crédito.

Esta fue la decisión final de los jóvenes

"Sobreactúa, habla fuerte, se mueve mucho, eso me pone nervioso", aseveraba el soltero. A pesar de todo, en la decisión final de First Dates a Sofía no le importaba tener una segunda cita con Óscar. Mientras que el comensal rechazaba a Sofía por la fuerte personalidad.