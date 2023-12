La cita entre Steven y Yanira en 'First Dates' no transcurrió como ambos esperaban. A pesar de que la primera impresión fue positiva para ambos, con el tiempo, el soltero perdió interés en continuar conociendo a su cita, argumentando que era "muy mandona".

Desde su llegada al plató, la situación se volvió complicada cuando Yanira hizo una solicitud peculiar a Carlos Sobera. "¿Cómo te gustan físicamente, un 'cachas' o un armario empotrado?", le preguntó el presentador. "No sé, con que se vea la cola me vale", respondió la soltera, dejando a Sobera completamente sorprendido y sin palabras.

Así fue la cita entre Steven y Yanira

Yanira trató de justificar su comentario diciendo: "Es que hay muchos chicos que tienen tanta barriga que no se ven la cola ni ellos mismos. Se miran hacia abajo y no se ven. Es que hay algunos que incluso no se ven ni los pies. Hay que tener un mínimo. Entiendo que a todos nos guste comer Donuts, pero hay que moverse", después de notar la expresión de sorpresa en el rostro de Carlos Sobera.

La situación empeoró cuando Yanira comentó sobre la elección de comida de su cita: "¿Qué estás haciendo comiendo espaguetis en una primera cita? ¡Eso no se hace! ¡No te pidas espaguetis!". Sin embargo, a él no le sentó bien: "Está bien que corrija, pero tiene que dejar a la otra persona hacer. Ver cómo funciona la otra persona. Igual ha tenido malas experiencias con otras personas que, quizá, no sepan comer pasta. Yo sí sé comer pasta bien", destacó.

El carácter de Yanira fue demasiado

Steven no quiso una segunda cita con Yanira. "Me pareces una mujer demasiado dominante. No me gusta que me dominen. Se percibe demasiado". Yanira, por su parte, explicó que Steven era "muy pasivo" para ella.