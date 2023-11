Gustavo Guillermo, el exchófer de María Teresa Campos, fue directamente expulsado de manera disciplinaria por la organización de 'GH Vip' por pasarse de la raya, más allá de las palabras, en una discusión con su compañero Álex Caniggia, que también fue expulsado.

El paso de Gustavo por 'GH Vip'

En la gala del pasado jueves, los dos protagonistas de la pelea de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, se reencontraron en plató junto a Marta Flich, y juntos se pidieron disculpas y todo quedó en un abrazo ante la atenta mirada de sus compañeros desde el salón de 'Gran Hermano' que reaccionaron contentos a lo ocurrido.

ÚLTIMA HORA



Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión.#GHVIP1N #GHVIP2N pic.twitter.com/p66ZENLGPk — Gran Hermano (@ghoficial) 2 de noviembre de 2023

Pero la noche para Gustavo solo acababa de empezar. El que fuera la mano derecha de María Teresa Campos ha explicado cómo se ha sentido tras el reciente fallecimiento de la mítica periodista: "Ha sido muy duro, era muy reciente y cuando me despertaba por las mañanas siempre me acordaba de ella y me sentía incluso un poco culpable. Creo que estaría orgullosa, siempre me dijo que si tenía una oportunidad tirase para adelante y eso es lo que he hecho".

Su pareja, Ainhoa aseguraba en el plató que a veces, Gustavo, no se había sentido querido por las hijas de la reina de las mañanas, Carmen Borrego y Terelu Campos. Además hace alalgúniempo también, la nieta de la Campos, Alejandra Rubio, hija de Terelu, tampoco ha tenido 'buenas palabras' hacia Gustavo al saber que entraría en la nueva edición del reality que preparó Telecinco en septiembre.

Las polémicas grabaciones a María Teresa Campos

Algo de lo que Carmen Borrego ha hablado fuera y él ha querido decir algo más: "¿Dónde están las 1.000 horas de grabación? No existen, solo hay una y se lo conté a ellas. Tengo muy mala memoria, por un tema mío con Carmen la grabé, pero sólo por enseñársela a una persona, una tontería, un error".

"Presenté la renuncia porque quería seguir con ella a su lado, pero no quería seguir cobrando un sueldo. Para mí ella era mi vida y me sentía una carga económica para ella", ha explicado Gustavo. "Las considero mi familia y yo tengo el respeto y el cariño de las dos", finalizó el exchófer.